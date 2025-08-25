Il Sasso Marconi si illude con il gol di Mazia. In tre minuti la Correggese ribalta Celeste

Si apre con una sconfitta – e con la conseguente eliminazione dalla competizione – la stagione 2025-2026 del Sasso Marconi di Franco Farneti. Nel turno preliminare di Coppa Italia andato in scena ieri pomeriggio al ‘Carbonchi’, capitan Geroni e compagni sono caduti 3-1 contro la Correggese che, grazie a questo successo, accede al primo turno che andrà in scena domenica prossima sul campo del Cittadella Vis Modena.

In vantaggio con l’ultimo arrivato Mazia poco prima della mezz’ora, la band di Farneti non è riuscita ad amministrare il vantaggio e, al contrario, ha rimediato un fulmineo uno-due sul finire del primo tempo firmato Arrondini-Silingardi che ha consentito alla Correggese di andare a riposo addirittura davanti.

A chiudere la contesa ci ha poi pensato, a metà ripresa, l’ex Progresso Ferraresi. Ma venendo alla cronaca del match, il Sasso parte forte e, nei primi minuti di gioco, riesce più volte a rendersi pericoloso con Geroni, Ghebreselassie e Mazia.

Sarà proprio quest’ultimo, al 29’, a riuscire a sbloccare l’incontro spedendo di testa in rete un preciso assist del solito Geroni. Metabolizzato lo svantaggio, la formazione guidata da Maurizio Domizzi inizia, però, a macinare gioco e, al 41’, Arrondini trova il pari su invito di Errichiello.

Neppure il tempo di mettere la palla al centro che, tre giri di orologio più tardi, la Correggese riesce a completare la rimonta con una velenosa conclusione di Siligardi.

Nella seconda frazione di gioco, le gambe pesanti si fanno sentire, con le due squadre che fa faticano più del previsto a rendersi pericolose. L’unica occasione degna di nota è rappresentata, appunto, dal gol del definitivo 1-3 messo a segno da Ferraresi sugli sviluppi di una furibonda mischia in area generata da corner.