Il Sasso Marconi sorride in chiave salvezza. Progresso, Buzzi allevia solo la sconfitta

Fondamentale vittoria in chiave salvezza per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, regola 2-0 la diretta rivale Tropical Coriano. Grazie a questo successo – il terzo casalingo – capitan Geroni e compagni salgono al quintultimo posto, a 10 punti, e avranno così la possibilità di preparare nel migliore dei modi l’atteso scontro diretto domenica sul campo del fanalino di coda Tuttocuoio.

Ma venendo alla cronaca la band di Farneti parte forte e, al 20’, riesce a trovare il vantaggio: Pirazzoli lavora un bel pallone e lo offre a Merighi che, con un bolide dalla distanza, piega i guantoni di Pollini. Nella ripresa, i padroni di casa cercano di amministrare con tranquillità il vantaggio e, fatta eccezione per un paio di pericolose mischie in area sbrogliate senza grandi affanni, non rischiano praticamente niente. Ed ecco che, al 44’, i gialloblù riescono a trovare il raddoppio: su una palla filtrante di Prasso, il neo-entrato Armaroli approfitta di un pregevole velo di Mazia, e, tutto solo davanti al portiere, lo fredda con un preciso rasoterra.

Nicola Baldini