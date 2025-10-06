Il Sasso vince e respira. Montanaro e Armaroli show

Finalmente Sasso Marconi! Grazie ad una prestazione praticamente perfetta, gli uomini di Franco Farneti hanno avuto la meglio 2-0 della seconda forza del campionato Pro Sesto (che prima di ieri non aveva mai perso) ed hanno così riscattato le tre sconfitte consecutive contro Pistoiese, Trevigliese e Pro Palazzolo.

Ma venendo alla cronaca del match, i lombardi partono forte e, al 10’, un destro ravvicinato di Abruzzese manca di un soffio lo specchio della porta. Al 19’, è una punizione dai 25 metri dello specialista Maspero a costringere Celeste a salvarsi in corner con una sorta di bagher pallavolista.

Smaltito questo doppio spavento, i gialloblù iniziano pian piano ad alzare il proprio baricentro e, al 34’, serve una provvidenziale diagonale difensiva di Mapelli per impedire a Leonardi di battere comodamente a rete su cross di Montanaro.

E’ il preludio al vantaggio locale, che arriverà tre giri di orologio più tardi: su un perfetto corner di capitan Geroni, Montanaro si avvita splendidamente e, con una gran girata di testa, trova l’angolo dove Lovato non può arrivare.

Poco prima dell’intervallo, la band di Farneti troverebbe anche il raddoppio con un tocco di Tarozzi in mischia, ma l’arbitro, su indicazione del guardalinee, decide di annullare per una sospetta posizione di fuorigioco.

Ad inizio ripresa, la Pro Sesto rientra in campo con il chiaro intento di riequilibrare l’incontro e, al 2’, serve un miracolo di Celeste per impedire ad una girata a botta sicura di Banfi di gonfiare la rete.

Al 16’, Ghebreselassie serve splendidamente Leonardi, ma quest’ultimo, tutto solo dall’altezza del dischetto, non inquadra la porta. Al 35’, una spaccata di Mazia su assist del solito Geroni fa la barba al palo e, al 42’, il Sasso Marconi trova il gol del definitivo 2-0 con Armaroli che, entrato da una manciata di minuti al posto di Ghebreselassie, approfitta di un rimpallo favorevole su azione insistita e, con un gran destro, non lascia scampo al portiere.

Con questo bel successo il Sasso Marconi sale a 6 punti in classifica.