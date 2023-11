Il Savio a Fosso Ghiaia. E l’Azzurra cerca il riscatto

Inizia un tour de force per le squadre di Prima Categoria con tre impegni in una settimana, con il turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre. Nel girone G è il Savio a guidare la classifica con 3 punti di vantaggio su un quartetto composto da Pianta, Edelweiss, Frugesport e San Vittore. La capolista sarà ospite del Fosso Ghiaia, in piena lotta per evitare i playout ma guidato dal bomber Bellenghi (3 gol sin qui) e sarà un bel duello con il capocannoniere del girone, Antonellini, del Savio. Non semplice l’impegno del Frugesport, in casa del Carpena che segue i ravennati a sole 2 lunghezze. In coda cerca punti il Real Fusignano ma ospita una delle big, l’Edelweiss. Vuol lasciare l’ultimo posto anche l’Azzurra Romagna, impegnata a Cervia nel derby con la Polisportiva 2000. Ostiche trasferte per il Santagata Sport con la Pianta e per il Savarna a Santa Sofia.

Nel girone E, lunga trasferta per la Virtus Faenza a Montefredente dove affronterà lo United del capocannoniere Bartoli (6 gol): entrambe sono a 6 punti, nella zona calda della classifica. Programma Prima Categoria 7ª giornata (ore 14,30). Girone G: S. Vittore-Meldola (ore 15). Domani: Pol. 2000-A. Romagna, Carpena-Frugesport, F. Ghiaia-Savio, Modigliana-Sp. Predappio, Pianta-Santagata Sport, R. Fusignano-Edelweiss, S. Sofia-Savarna. Classifica: Savio 15; Edelweiss, Frugesport, Pianta, S. Vittore 12; Sp. Predappio, Meldola 11; Carpena 10; Modigliana 9; S. Sofia 7; Pol. 2000, Savarna, Santagata Sport, F. Ghiaia 5; A. Romagna, R. Fusignano 3. Girone E: Basca-Ceretolese (ore 15). Domani: Dozzese-S. Benedetto, La Dozza-S. Imolese, Petroniano-Valsetta, Pontevecchio-C. S. Pietro, Porretta-C. del Rio, R. Casalecchio-T. Pedagna, Utd. Montefredente-Virtus Faenza. Classifica: S. Benedetto, Petroniano 16; La Dozza 12; Sesto Imolese, Pontevecchio 10; Ceretolese, Basca, T. Pedagna 9; Valsetta 8; R. Casalecchio 7; Virtus Faenza, Utd. Montefredente, Dozzese 6; C. S. Pietro 5; C. del Rio 3; Porretta 2.