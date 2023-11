Il Savio difende il primato. Alle spalle c’è il Frugesport

Si gioca la 10ª giornata nei campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria con tanti incontri particolarmente interessanti. Nel girone G di Prima, il Savio difende il suo primato dall’assalto di Pianta, Modigliana e Frugesport, ospitando il San Sofia. Nel girone E la Virtus Faenza gioca per i playoff contro la Dozzese che, invece, lotta per evitare i playoff. Nel girone M di Seconda scontro al vertice tra prima e seconda, Vis Faventia contro Palazzuolo mentre nel girone N, il Marina del bomber Fredi Guri (13 gol in campionato) cerca l’assalto al primo posto del Vecchiazzano. In Terza tanti anticipi oggi soprattutto nel girone A con la capolista Punta Marina in campo contro l’Atlas.

Prima Categoria, 10ª giornata (ore 14,30). Girone G: Sp. Predappio-Pianta (ore 15). Domani: A. Romagna-F. Ghiaia, Carpena-Pol. 2000, Frugesport-Edelweiss, Meldola-R. Fusignano, Santagata Sport-S. Vittore, Savarna-Modigliana, Savio-S. Sofia. Classifica: Savio 19; Modigliana, Frugesport, Pianta 18; Carpena 17; S. Vittore, Edelweiss 16; Savarna 14; Meldola, Sp. Predappio 12; S. Sofia 9; Santagata Sport 8; Pol. 2000 7; A. Romagna 6; F. Ghiaia 5; R. Fusignano 4. Girone E: Virtus Faenza-Dozzese (ore 15). Basca-Utd. Montefredente, C. del Rio-Petroniano, Ceretolese-C. S. Pietro, S. Benedetto-Porretta, S. Imolese-R. Casalecchio, T. Pedagna-Pontevecchio, Valsetta-La Dozza. Classifica: Petroniano 23; S. Benedetto 22; T. Pedagna 18; La Dozza 17; Basca, Virtus Faenza 15; Valsetta 14; Ceretolese 13; Sesto Imolese, Pontevecchio 12; Dozzese 9; R. Casalecchio 8; C. S. Pietro, C. del Rio 7; Utd. Montefredente 6; Porretta 2.

Seconda Categoria, (10ª giornata, ore 14,30). Girone M: Bagnacavallo-S. Potito (ore 15). Domani: C. Guelfo-C. Erika, Bagnara-B. Tuliero, Conselice-Only Sport, San Rocco-R. Voltanese, Vis Faventia-Palazzuolo, Vita-Riolese. Classifica: Vis Faventia 18; Riolese, Palazzuolo 16; Vita, Only Sport 14; C. Erika, Bagnara 13; B. Tuliero, S. Potito, C. Guelfo, S. Rocco 12; Bagnacavallo 11; R. Voltanese 7; Conselice 5. Girone N: St. Rossa-P. Fuori. Domani: Dep. Roncadello-Real, F. Zarattini-Godo, Fiumanese-Gs Romagna, S. Zaccaria-Marina, Valmontone-Low Street, Vecchiazzano-S. Pancrazio. Classifica: Vecchiazzano 25; Marina 22; Fiumanese 18; S. Pancrazio 17; Gs Romagna 15; St. Rossa 14; Low Street, F. Zarattini 12; Dep. Roncadello, Valmontone 10; Real, P. Fuori 9; Godo 3; S. Zaccaria -3.

Terza Categoria, 10ª giornata (ore 14,30). Girone A: C. Albero-S. Romagna, Coyotes-J. Cervia, E. Mattei-Bisanzio, P. Marina-Atlas (ore 15). Domani (ore 15,30): Monti-Pol. Camerlona. Lunedì (ore 20,30): P. Corsini-Mezzano. Riposa: Carpinello. Classifica: P. Marina 24; Mezzano 16; Atlas, Carpinello, C. Albero 15; Pol. Camerlona, P. Corsini 13; Coyotes 11; Cervia 10; Bisanzio 7; Monti 6; S. Romagna 4; E. Mattei 2. Girone B: M. Bubano-Biancanigo. Domani: Brisighella-Vatra, Lugo-Villanova, Prada-Marradese, P. L. Reda-Ulisse&Penelope, Sp. Lugo-Lectron. Riposa: Giovecca. Classifica: Sp. Lugo 19; Brisighella, Prada, P. L. Reda 17; Lugo 12; Vatra, Biancanigo, Ulisse&Penelope 11; Giovecca 10; Marradese, M. Bubano 8; Lectron 4; Villanova 2.

