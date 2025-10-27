Acquista il giornale
Il secondo ’x’ di fila. Gripshi riacciuffa il Medolla Sf. Pari d’oro per il Camposanto

di DAVIDE SETTI
27 ottobre 2025
v.camposanto

1

medolla sf

1

V. CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (30’ Gripshi), Deliu, Pjolla, Malavasi, Grazia A., Bortolazzi (80’ Vitiello), Ndrejaj (75’ Natali), Mogavero (85’ Denteh), Diegoli (58’ Acanfora). A disp. Grazia G., Guandalini, Mensah, Mambrini. All. Luppi

MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Bagni, Bugneac (53’ Camara), Trajkovic, Tecku (80’ Guidone), Franco (65’ Abusoglu), Haddaji (60’ Adusa). A disp. Maccarinelli, Marconi, Zanoli, Stabelini, Bernabiti. All. Semeraro

Arbitro:Ferrini di Cesena

Reti: 15’ Trajkovic, 65’ (rig.) Gripshi

Un ottimo Camposanto impone il secondo pari di fila fuori casa al Medolla San Felice, che scivola a -3 dalla Sanmichelese in vista del big match di mercoledì. A San Felice (ancora campo di casa della Virtus) la gara si sblocca al 15’ quando, da un disimpegno errato la palla dopo qualche rimpallo arriva a Trajkovic che solo in area non sbaglia (foto Yana Kotic). Al 31’ lancio per Azindow che calcia a colpo sicuro segnando l’1-1 annullato per un offside molto contestato. Nella ripresa al 58’ Azindow ruba palla a Malavasi sulla linea di fondo, poi va giù sul contatto ma l’arbitro lascia proseguire fra le proteste dei ragazzi di Luppi. Al 65’ cross di Azindow e mano di Pastorelli in area, rigore che Gripshi trasforma. Il Medolla San Felice, che aveva inserito anche il rientrante Adusa, si gioca anche Camara e l’ultimo arrivato Guidone, ma l’unica occasione capita sulla testa di Hoxha che da corner, solo in area, coglie la traversa.

© Riproduzione riservata

