Il Seravezza deve rialzarsi. Oggi il Livorno senza tifosi

Momento delicato in casa Seravezza, dove i risultati non stanno più arrivando (perse 5 delle ultime 6 partite, facendo appena un punto, con la vittoria che manca dal 7 gennaio). Il sogno primo posto ormai è definitivamente sfumato (coi verdazzurri precipitati a -9 dalla vetta) ma l’obiettivo playoff è ancora pienamente alla portata. Chiaro però che urge una svolta, dopo che nelle ultime 11 giornate ne è stata vinta soltanto una di gara. Nelle 7 partite del girone di ritorno il Seravezza ha segnato appena 3 reti (di cui un autogol). E oggi al “Buon Riposo“ arriva la corazzata Livorno, rilanciatasi fino all’attuale secondo posto (a -4 dalla Pianese). Gli amaranto però oggi non avranno i loro tifosi al seguito (e che questo penalizzerà il Seravezza a livello di incasso): infatti le autorità di pubblica sicurezza, in seguito alla determina dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Livorno e nella provincia livornese per la partita di Seravezza. La determina in questione è in seguito ai fatti della scorsa domenica quando avvennero a Livorno scontri fra la tifoseria amaranto e quella massese. La prevendita dei biglietti che era già partita è stata dunque bruscamente interrotta nella mattinata di venerdì. Il settore ospiti dello stadio di Pozzi oggi rimarrà chiuso in base alla disposizione delle autorità di pubblica sicurezza.

La terna designata per oggi alle ore 14.30 è con Andrea Mazzer della sezione di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti di linea Simone Mino di La Spezia e Luca Rizzo di Pinerolo. Il tecnico dei versiliesi Christian Amoroso ha tutti a disposizione tranne i lungodegenti Maffei e Nannetti (che si deve operare: stagione finita per il 2004 arrivato a dicembre dal Ponsacco).In settimana ha provato varie soluzioni tattiche alternative fra cui la difesa a tre. Oggi quindi potremmo vedere qualcosa di diverso rispetto al solito 4-2-3-1. Le scelte però a ora sono indecifrabili.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (2005), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti. All. Amoroso.