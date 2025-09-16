Il Seravezza e il Camaiore si godono i maestri di tattica

SERAVEZZA E CAMAIORE

Nel girone E di Serie D in testa c’è il Seravezza, a quota 6 insieme a Tau e Gavorrano, ma l’impresa del 2° turno è del Camaiore, capace di ribaltare il Prato con due gol nel finale dopo aver colpito tre legni. Decisive le mosse tattiche degli allenatori: il verdazzurro Cristiano Masitto, furbo “stregone“ che a Cannara ha cambiato i piani nel riscaldamento (fuori Pani, dentro Fabri), ed il bluamaranto Pietro Cristiani, abile ragionatore che ha “impacchettato“ l’amico e stimato collega Simone Venturi.

La fluidità. Dopo aver battuto la corazzata Grosseto schierando un blindato 5-4-1 stavolta si è vista un’altra versione del Seravezza masittiano con un 5-3-1-1 che in fase di possesso attaccava in 4-3-3. Le posizioni più "fluide" quelle di Mosti (da braccetto di destra a terzino), del 2006 Vanzulli (da quinto basso ad ala destra nel tridente) e di Lepri (partendo alto a sinistra aveva libertà di giocare dentro, dando tante noie al sorpreso nemico). Il gol-partita l’ha messo Fabri, impiegato da mezz’ala sinistra.

La riconversione. Come un anno fa dopo la prima scoppola ecco il passaggio risolutivo al rombo. Col 4-3-1-2 "spostato a destra" (decisivo il lavoro di Bongiorni su Zanon per tamponare il lato forte del Prato e fargli male lì) il Camaiore di Cristiani ha meritato il successo coi lanieri, anche grazie ai cambi. Il 2-1 in rimonta è confezionato dalle punte Bifini e Kthella (subentrato così come l’imprendibile Camaiani). La differenza l’ha fatta Bigica mediano davanti alla difesa.

Simone Ferro