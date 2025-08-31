Il Seravezza eliminato. Rimonta letale del Prato

seravezza

SERAVEZZA: Lagomarsini; Pucci, Mosti, Pani, Mannelli (30’ st Piccioli); Tognoni (20’ st Lepri), Bedini, Muhic (14’ st Sforzi), Fabri; Spatari (24’ st Cupani), Vanzulli (35’ st Mattioli). All. Cristiano Masitto.

PRATO: Fantoni, Iacoponi (14’ st Berizzi), Risaliti, Settembrini, Atzeni (27’ st Lattarulo), Zanoni, Drappelli, Sarpa (21’ pt Limberti), Greselin, Gioè (39’ st Cela), Mencagli (14’ st Rinaldini). All. Simone Venturi.

Arbitro: Rashed di Imola (assistenti di linea Marino e Fedolfia di Parma).

Reti: 12’ pt Spatari (S), 26’ Gioè (P), 38’ Bedini (S); 1’ st Gioè (P), 34’ Rinaldini (P).

Note: 350 spettatori di cui 200 tifosi da Prato; ammoniti Bedini (S), Fantoni (P) e Settembrini (P); angoli 4-4.

SERAVEZZA – Esce subito al primo turno di Coppa Italia di Serie D il Seravezza, sconfitto di misura e in rimonta dal Prato... che così “vendica“ l’eliminazione al primo turno di Coppa di esattamente un anno fa (quando i versiliesi s’imposero in terra laniera 1-0 col gol-partita dell’ex Benedetti). Un peccato però per i verdazzurri di Masitto per come avevano messo sotto l’avversario nel corso del primo tempo. La rete del 2-2 incassata appena rientrata dallo spogliatoi ad inizio ripresa è stato un duro colpo che ha dato morale al Prato mentre il Seravezza poi è andato calando anche perché i subentrati degli ospiti hanno inciso maggiormente (vedi Rinaldini, autore del gol decisivo).

Nel Seravezza mancano Mannucci in difesa (non ancora pronto) e Falteri in attacco (per lui è già stagione finita causa rottura del crociato). Il 4-4-2 di Masitto è comunque molto offensivo e produce l’1-0 dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco sull’asse della coppa d’attacco: il 2006 Vanzulli conquista il fondo e rimette palla dietro a centro area per Spatari (inizialmente preferito a Cupani) che anticipa il diretto avversario e infila Fantoni. Il 4-3-1-2 di Venturi però ribatte colpo su colpo, avendo un tandem offensivo di grande livello con Gioè-Mencagli. E proprio Gioè segnerà l’1-1 in estirada su assist di Greselin dopo l’azione avviata da Settembrini.

La maggior fisicità del Prato inizia a farsi sentire. Ma è il Seravezza a rimettere il naso avanti, stavolta grazie al sempreverde Bedini che al volo spara in buca d’angolo sugli sviluppi del corner battuto da Fabri. Andato a riposo in vantaggio 2-1, il rientro in campo dopo l’intervallo è invece da shock per il Seravezza che perde subito palla dalla battuta a centrocampo e finisce con l’incassare il 2-2 in modo incredibile (segna ancora Gioè). La partita non è bella e le difese sono entrambe “da rivedere“. Il quinto gol della sfida (che sarà quello decisivo) giunge a circa 10 minuti dal 90° con il subentrato Rinaldini (ex Tau che quest’estate era andato al Forlì ricambiando però subito maglia e tornando in Toscana) che di testa infila Lagomarsini per il 3-2 su servizio da sinistra di Zanon. Seravezza fuori e Prato avanti.