Il Seravezza eliminato. Rimonta letale del Prato
Ha il sapore amaro il debutto dei versiliesi in Coppa davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Masitto ripresi due volte dagli azzurri. Poi la beffa nel finale.
seravezza
2
prato
3
SERAVEZZA: Lagomarsini; Pucci, Mosti, Pani, Mannelli (30’ st Piccioli); Tognoni (20’ st Lepri), Bedini, Muhic (14’ st Sforzi), Fabri; Spatari (24’ st Cupani), Vanzulli (35’ st Mattioli). All. Cristiano Masitto.
PRATO: Fantoni, Iacoponi (14’ st Berizzi), Risaliti, Settembrini, Atzeni (27’ st Lattarulo), Zanoni, Drappelli, Sarpa (21’ pt Limberti), Greselin, Gioè (39’ st Cela), Mencagli (14’ st Rinaldini). All. Simone Venturi.
Arbitro: Rashed di Imola (assistenti di linea Marino e Fedolfia di Parma).
Reti: 12’ pt Spatari (S), 26’ Gioè (P), 38’ Bedini (S); 1’ st Gioè (P), 34’ Rinaldini (P).
Note: 350 spettatori di cui 200 tifosi da Prato; ammoniti Bedini (S), Fantoni (P) e Settembrini (P); angoli 4-4.
SERAVEZZA – Esce subito al primo turno di Coppa Italia di Serie D il Seravezza, sconfitto di misura e in rimonta dal Prato... che così “vendica“ l’eliminazione al primo turno di Coppa di esattamente un anno fa (quando i versiliesi s’imposero in terra laniera 1-0 col gol-partita dell’ex Benedetti). Un peccato però per i verdazzurri di Masitto per come avevano messo sotto l’avversario nel corso del primo tempo. La rete del 2-2 incassata appena rientrata dallo spogliatoi ad inizio ripresa è stato un duro colpo che ha dato morale al Prato mentre il Seravezza poi è andato calando anche perché i subentrati degli ospiti hanno inciso maggiormente (vedi Rinaldini, autore del gol decisivo).
Nel Seravezza mancano Mannucci in difesa (non ancora pronto) e Falteri in attacco (per lui è già stagione finita causa rottura del crociato). Il 4-4-2 di Masitto è comunque molto offensivo e produce l’1-0 dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco sull’asse della coppa d’attacco: il 2006 Vanzulli conquista il fondo e rimette palla dietro a centro area per Spatari (inizialmente preferito a Cupani) che anticipa il diretto avversario e infila Fantoni. Il 4-3-1-2 di Venturi però ribatte colpo su colpo, avendo un tandem offensivo di grande livello con Gioè-Mencagli. E proprio Gioè segnerà l’1-1 in estirada su assist di Greselin dopo l’azione avviata da Settembrini.
La maggior fisicità del Prato inizia a farsi sentire. Ma è il Seravezza a rimettere il naso avanti, stavolta grazie al sempreverde Bedini che al volo spara in buca d’angolo sugli sviluppi del corner battuto da Fabri. Andato a riposo in vantaggio 2-1, il rientro in campo dopo l’intervallo è invece da shock per il Seravezza che perde subito palla dalla battuta a centrocampo e finisce con l’incassare il 2-2 in modo incredibile (segna ancora Gioè). La partita non è bella e le difese sono entrambe “da rivedere“. Il quinto gol della sfida (che sarà quello decisivo) giunge a circa 10 minuti dal 90° con il subentrato Rinaldini (ex Tau che quest’estate era andato al Forlì ricambiando però subito maglia e tornando in Toscana) che di testa infila Lagomarsini per il 3-2 su servizio da sinistra di Zanon. Seravezza fuori e Prato avanti.
