Il Seravezza fa la voce grossa. Pari pirotecnico delle zebrette

Nazionale. Il Seravezza Pozzi liquida 4-1 il Sasso Marconi con i centri di Rosati e Sermattei e la doppietta di Checchi. Rialza la testa il Camaiore che fa 1-1 contro la Sammaurese. A segno Giusti. "Con questo atteggiamento, e il rientro di giocatori fondamentali, possiamo giocarcela", commenta Giacomo Vannoni.

Classifica: Vis Modena 16; Imolese 15; Correggese 14; Sasso Marconi 13; Seravezza Pozzi 12; Sammaurese 10; Pistoiese e Coriano 9; Tau Altopascio 8; San Marino e Lentigione 7; Ghiviborgo e Progresso 6; Prato e Camaiore 2.

Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi 2015 passa 2-0 a San Giuliano. Makhlouf e Anghelè a referto.

Classifica: Perignano 15; Fucecchio 11; Fdm 2015, Affrico, Sestese, Pietà 2004 10; Bellariva e Casentino 9; Lastrigiana, Cecina e Bibbiena 7; Lampo e Maliseti 6; Mobilieri Ponsacco 4; San Giuliano 2; Pontassieve 1.

Regionale. Il Pietrasanta cade 3-0 a Calenzano, mentre il Real Forte Querceta surclassa 7-1 il Giovani Nova. Gerini, Amato, Benassi 2, Paolini, Ercolini e Pelucchini per il festival del gol. "I ragazzi avevano bisogno di ritrovare entusiasmo, cosa che in queste due settimane hanno ritrovato" dice lo stesso Grassi.

Classifica: Montecatini 16; Zenith Prato e San Marco Avenza 15; Montelupo 13; Pietrasanta 11; Calenzano e Firenze Ovest 10; Lanciotto, Belvedere e Giovani Nova 9; Atletico Lucca 8; Larcianese e Folgor Marlia 6; Real Forte Querceta, Capezzano Pianore e Csl Prato 4; Pistoia Nord 3; Castelnuovo Garfagnana 0.

Provinciale Lucca. Il Viareggio fa 3-3 a Porcari. Peroni su rigore, Vecoli e Bertilotti per una partita che è stata un continuo saliscendi. "Ottima prestazione, contro la candidata alla vittoria finale - commenta Luigi Troiso -. Noi abbiamo una rosa di 3 anni più giovane". Lo Stiava perde 2-1 contro il Montecarlo. Il centro di Marcialis arriva troppo tardi. Incredibile sconfitta della Croce Verde Viareggio che va avanti 2-0 contro il Barga ma poi perde 3-2. Vane le reti di Pezzini e D’Agliano. "Nella ripresa siamo andati in vacanza", commenta sardonico Riccardo Giuli.

Classifica: Valle Ottavo e Aquila S.Anna 9; Viareggio Viareggio e Porcari 7; Pieve Fosciana, Montecarlo e Lucchese 6; Vorno 5; San Macario 4; Barga, Capannori e Segromigno 3; Fornaci 1; Stiava, Croce Verde Viareggio e San Donato 0.

Provinciale Massa. Va al Massarosa il derby contro il Lido di Camaiore. Decidono Del Bianco e Di Clemente. Al Lido, il cui portiere Pucciarelli para anche un rigore, non basta Santarlasci.

Classifica: Montignoso e Carrarese Giovani 9; Villafranchese e Don Bosco Fossone 7; Tirrenia, Massese, Pontremoli e Serricciolo 6; Massarosa, Lido di Camaiore e Atletico Carrara 3; Romagnano 2; Ricortola e San Vitale 1; Monti e San Lazzaro 0.

