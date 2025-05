Il Seravezza per la storia. Vuole vincere i playoff

La partitissima odierna (inizio alle 16) al “Buon Riposo“ fra i padroni di casa del Seravezza ed i cugini lucchesi del GhiviBorgo mette in palio un posto in finale playoff del girone E di Serie D (l’altra semifinale è Foligno-Orvietana). Arbitrerà Branzoni di Mestre, coi guardalinee Ndoja di Bassano e Graziano di Vicenza (oggi è previsto pure il quarto uomo: Martini di Valdarno).

Al Seravezza basta anche il pareggio per spuntarla (col segno X però si va ai supplementari... e se persiste non ci sono i rigori ma va avanti la meglio classificatasi in regular season). I verdazzurri hanno chiuso il campionato con un bel 3° posto (a 59 punti, a -1 dal Foligno 2°) facendo registrare la miglior media-punti di sempre nella storia del club (1,73). Il GhiviBorgo invece è arrivato 4° a quota 55 e a sua volta ha stabilito il record del miglior piazzamento di sempre in Serie D della società della Media Valle del Serchio, che è virtuosamente in categoria da un decennio esatto. In settimana il Seravezza ha ufficializzato la permanenza del direttore sportivo Leonardo Calistri che rimarrà dietro la scrivania verdazzurra per la terza stagione di fila. "Calistri ha dimostrato in queste due stagioni passate con noi di avere importanti competenze dal punto di vista sportivo allestendo squadre competitive e soprattutto doti umane, promulgando quei valori necessari in una realtà come la nostra per ottenere risultati di assoluto valore" si legge nella nota del club. "Ringrazio la società per la rinnovata fiducia – dice Calistri – veniamo da due stagioni esaltanti in termini di risultati e il merito è da condividere con tutti. Questa è una realtà in continua evoluzione, dove ogni giorno si respira passione, serietà e competenza. Siamo già proiettati sulle nuove sfide che ci attendono che affronteremo con la solita ricetta: umiltà, entusiasmo e coraggio".

Ma senza Brando, che non sarà più sulla panchina seravezzina nella prossima stagione: al suo posto uno fra Turi e Masitto? Intanto Brando resta, da grande professionista, concentratissimo sull’obiettivo di vincere questi playoff. Nel Seravezza out Menghi (stagione finita), rientra Bedini nell’undici titolare mentre sono in dubbio Coly e Bocci. Tatticamente sarà ancora 4-4-2.