Il Seravezza piazza il colpo Falteri. Masitto avrà pure Cupani e Simonti

In Serie D il Seravezza (che come sue prime riconferme sicure intanto ha già fatto quelle di Lagomarsini, Bedini, Mosti e del 2005 Sforzi) per la prossima stagione 2025/2026 si è assicurato le prestazioni della talentuosissima mezzapunta Matteo Falteri, 2002 dello Zenith Prato con cui aveva un biennale (ma il blitz versiliese del ds ’Leo’ Calistri ha cambiato le carte in tavola!) e con cui ha fatto 9 gol (... colpendo anche numerose traverse) ed 11 assist nelle sue 33 presenze dell’ultimo campionato di D.

E per l’attacco verdazzurro del “dopo Benedetti” (... il bomber è stato tagliato, da capire se più per ragioni tecnico-tattiche o di bilancio, e potrebbe rimanere in zona andando nella sua Camaiore in D o al Viareggio in Eccellenza) un altro bel 2002 che potrebbe “tornare di moda“, dopo averlo già cercato un’estate fa, è quel Tommaso Carcani ex GhiviBorgo reduce dall’annata a metà fra Aquila Montevarchi e ritorno al Tau… che però alla fine sembra rimanga ad Altopascio.

Allora ecco che come nuovo centravanti per il Seravezza targato Masitto arriverà, intanto, il centravanti albanese (ma nato e cresciuto in Italia, ad Abano Terme) Mattia Cupani, classe 2004 già avuto dal nuovo allenatore verdazzurro al Campodarsego (4 gol in 36 presenze nell’ultima stagione). Oltre a Falteri e Cupani là davanti, il Seravezza si muove anche in difesa dove prenderà il duttile e fisico mancino Federico Simonti (2000 dal Figline... e pure lui della scuderia di Daniel Piconcelli).

Simone Ferro