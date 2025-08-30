Il Seravezza riparte giocando in anticipo. Sfida al Prato in Coppa sul terreno amico

Inizia la nuova stagione ufficiale per il Seravezza in Serie D, che dopo aver chiuso la scorsa annata vincendo i playoff del girone E oggi si misura nel primo turno di Coppa Italia 2025/2026 (gara secca) anticipando al sabato contro il Prato sul sintetico amico del “Buon Riposo“ di Pozzi (prezzo tribuna 13 euro, gradinata 10 euro). Fischio d’inizio alle 15 con terna designata composta dall’arbitro Ibrahim Rashed della sezione di Imola e dagli assistenti di linea parmensi Gabriele Marino e Francesco Fedolfi.

L’occasione sarà subito importante per “misurarsi la febbre“ dato che il Prato di Simone Venturi, pur partito leggermente in ritardo, ha poi allestito una squadra che si candida ad antagonista del Grosseto per la lotta al titolo. "Non vedevamo l’ora che arrivasse la prima partita ufficiale – spiega il nuovo allenatore verdazzurro Cristiano Masitto – continuiamo con la crescita del gruppo e dovremmo farlo attraverso le partite. Purtroppo, visti gli infortuni e i tanti giocatori arrivati dopo e poco allenati, non siamo magari ancora al top ma era inevitabile. Dovremo comunque esser pronti a tutto, lavorando sempre tutti quanti insieme con la stessa mentalità".

"Non importa se oggi abbiamo i giocatori al 50% della condizione. L’importante è che tutti ci diano il 100% di quello che possono fare con le loro caratteristiche e forze di adesso". Che partita si aspetta Masitto? "Mi aspetto una partita “seria“ – dice – che ci deve far continuamente a crescere. I ragazzi hanno lavorato bene e sappiamo che abbiamo iniziato un nuovo percorso ripartendo da zero, con un gruppo quasi totalmente nuovo... ma che ci stimola a rendere ancor più tutti quanti".

Sul fronte formazione ci sono dei dubbi in ogni reparto. Purtroppo l’infortunio di Falteri è grave (rottura del crociato) e per lui si parla già di stagione finita. Non si sono allenati sempre in gruppo in settimana il difensore Mannucci e il mediano Muhic che tuttavia potrebbero comunque partire dall’inizio. Intanto il giovane centrocampista 2007 Edoardo Giannotti, reduce dall’esperienza nel settore giovanile seravezzino (e la scorsa stagione ha anche debuttato in D coi verdazzurri), è in prova col Viareggio di Vangioni in Eccellenza e potrebbe firmare lì.

Probabile formazione (4-4-2): Lagomarsini (C); L. Pucci (2007), Mannucci, Pani, Mannelli o Lecini (2005); Mosti (Tognoni), Bedini, Muhic (Sforzi, 2005), Fabri (Lepri); Cupani (Spatari), Vanzulli (2006). All. Masitto.