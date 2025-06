Il Seregno cade al Ferruccio: il Vigevano trionfa 5-3 dopo 258 giorni di imbattibilità

Il Ferruccio cade dopo 258 giorni di imbattibilità. Il pressoché certo ripescaggio gioca un brutto scherzo al Seregno che approccia il match più scarico rispetto al Vigevano che non giocava una gara ufficiale da 34 giorni e che ha in corpo voglia e stimoli, disputa un primo tempo da manuale con un Limiroli, centravanti d’altri tempi, immarcabile e subito a segno all’8’. Spalle alla porta difende il pallone al limite, si gira e calcia col destro un rasoterra su cui Bizzi nulla può. Il Seregno alza i giri, si presenta a ripetizione nell’area ospite ma manca sempre la stoccata. Letale il contropiede del Vigevano al 25’ che sfonda a sinistra, puntuale l’inserimento di Arioli per lo 0-2. I gol diventano tre al 35’, Limiroli salta Cofrancesco che lo aggancia, Dragoni non sbaglia il penalty. Reazione del Seregno nella ripresa, Ferrari al 7’ con un diagonale accorcia, ma ristabilisce le distanze il poker di De Angelis. Ancora Ferrari dimezza il margine (2-4) con una sassata, riaccende la speranza Gentile dagli 11 metri, ma allo scadere Dell’Era in contropiede fissa il definitivo 3-5.

Ro.San.