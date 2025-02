Il Serricciolo cede in casa contro il Capannori al termine di un match avaro di emozioni. Il Romagnano con Monaco pareggia a Pieve Fosciana. Costa illude ma il Montignoso non va oltre il pari a Porcari. Il Corsagna liquida il Mulazzo e si avvicina a un punto

PORCARI

1

MONTIGNOSO

1

PORCARI: Cortopassi, Ercolano, Campigli, Jovani, Mini, Nesimi (40’ pt Del Carlo), Matjani (29’ st Onu), Guastapaglia (42’ st Dal Porto), Menichetti (28’ st Zani), Haoudi (45’ st Repetto), Tortora. A disp. Labozzetta, Bagnatori, Bianchi. All. Vertemati.

MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Benedetti (19’ pt Verduci), Del Padrone, De Angeli, Monopoli, Giulianelli, Donati (38’ st Youssefi), Bertuccelli, Costa (28’ st Della Pina), Vatteroni. A disp. Boni, Tonarelli, Granai M., Granai L., Offretti. All. Alberti.

Arbitro: Sarracini di Pistoia.

Marcatori: 29’ pt Costa (M), 22’ st Campigli (P).

PORCARI – Il Montignoso non va oltre l’1-1 con il Porcari e vede così ridursi a un solo punto il vantaggio sul Corsagna. I ragazzi di Alberti ci provano fin dall’inizio e riescono a sbloccare la gara grazie al solito Costa. Le chance per il raddoppio ci sono, ma vengono cestinate dai rossoblù che pagano al 22’ della ripresa quando Campigli trafigge Tognoni per il pareggio.