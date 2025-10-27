Il Serricciolo passa anche a Fossone e allunga

DON BOSCO FOSSONE1SERRICCIOLO2

DON BOSCO FOSSONE: Mosti, Marinari (28’ st Laaribi), Guazzoni, Santucci, Mosca (28’ st Borghetti), Zeni (1’ st Musto), Sow (1’ st Crocetti), Pedrazzi, Musetti, Berti, Muttini. A disp. Haida, Antompaoli, Sanchez, Grazzini. All. Borghini.

SERRICCIOLO: Magnani, Pangi, Verduci, Casciari (22’ st Califfi), Berti, Capocaccia, Giulianelli, Dell’Amico (39’ st Manassero), Scarpa, Vatteroni, Barbasini. A disp. Cavalier D’Oro, Vegnuti Mar., Vegnuti Mat., Magassa, Bui. All. Bambini.

Arbitro: Della Rocca di Pisa.

Marcatori: 30’ pt Giulianelli (S), 41’ pt Pagni (S), 24’ st Guazzoni (D).

FOSSONE – Il Serricciolo non arresta la sua corsa e mantiene la testa del gruppo. Al ‘Duilio Boni’ di Fossone i galletti soffrono contro il Don Bosco, ma hanno la meglio grazie a un primo tempo nel quale approfittano con cinismo delle poche chances. La gara è molto equilibrata, soprattutto nei primi 45’, chiusi con il doppio vantaggio degli ospiti in virtù di due calci piazzati: il primo, al 30’, è un corner che permette a Giulianelli di spedire in rete, mentre il secondo è una punizione di Pagni che trafigge Mosti con un gran tiro. I padroni di casa non mollano e nella ripresa si rendono pericolosi in più occasioni: prima con Muttini, fermato da Magnani, poi con Guazzoni, che al 24’ dimezza lo svantaggio. Ai ragazzi di Bambini non riesce il tris, ma nel finale il Don Bosco non ne approfitta sprecando un paio di buone opportunità.

Alessandro Salvetti