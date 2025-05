Il Siena adesso sfoglia la margherita. E’ tempo di scegliere senza sbagliare

Sono questi i giorni, come ha spiegato il direttore sportivo bianconero, Simone Guerri, in cui il Siena è chiamato a programmare il futuro, a partire dalla prossima stagione. Il primo passo della società sarà quello di nominare l’allenatore che guiderà la squadra nel campionato 2025/2026. L’identikit è tracciato, qualche nome è circolato ed è stato confermato (Maccarone, Brando, Bellazzini, senza dimenticare Voria, sulla panchina nelle ultime quattro gare della scorsa annata), benché i contatti ci siano stati anche con altri tecnici. Una scelta, quella del mister, fondamentale, propedeutica anche alla costruzione dell’organico, della rosa che dovrà recitare un ruolo da protagonista, se non vincere il campionato, almeno provarci (così Guerri). Quindi dalla volontà del nuovo (?) allenatore dipenderà anche la permanenza o meno dei bianconeri visti all’opera nel campionato appena concluso: "Noi possiamo dare delle indicazioni, poi starà a lui decidere", le parole del direttore. E se il nuovo Siena, sarà, come annunciato, una squadra più giovane rispetto alla scorsa, la scelta dei giovani sarà basilare, non potranno essere commessi errori. Se ai classe 2007 Calamai e Rogani è già stato fatto firmare un contratto pluriennale, saranno aggregati in pianta stabile alla prima squadra sei-sette ragazzi della Juniores (la prossima stagione dovranno giocare obbligatoriamente un under nato nel 2005 uno del 2006 e uno del 2007). Il quartier generale della squadra sarà ancora il Bertoni dell’Acquacalda, la struttura che la Robur ha utilizzato anche la scorsa annata sia per la prima squadra che per le giovanili. Di certo c’è anche che a Siena si svolgerà il ritiro di prprazione estiva: un annuncio fatto dal dg Farina e confermato da Guerri. Sempre in tema giovani, se è vero, come sembra, che l’attuale responsabile del vivaio Roberto Pierangioli, tornato in bianconero la scorsa estate, saluterà la Robur per approdare al Montalcino, il Siena dovrà anche trovare un sostituto per coprire la casella vuota (Argilli è il nome che viene subito in mente). Farà sicuramente parte del settore giovanile bianconero, qualora non venisse confermato in prima squadra, Gill Voria che già durante la sua permanenza tra i grandi si era detto disposto a tornare tra i suoi ragazzi.