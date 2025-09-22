Il Siena gioca con maggiori certezze. Ma turno infrasettimanale insidioso

Seconda vittoria di fila, senza peraltro senza subire gol, e dando la sensazione di essere in controllo del gioco per gran parte del derby. Il Siena esce dal secondo scontro con il Poggibonsi nel giro di venti giorni con qualche certezza in più e con la consapevolezza che al netto degli errori la squadra segue le direttive tattiche dello staff con grande attenzione ed abnegazione. Non è tutto oro ciò che luccica e tanto c’è da migliorare, specie per quanto riguarda le occasioni sprecate, ma molto c’è di buono nel successo di sabato scorso.

Non è stata comunque una passeggiata, perché i giallorossi sono una squadra più che dignitosa alla quale in questo momento, come detto dallo stesso mister Barontini, gira tutto male. Ma, vedi occasione del rosso a Gonzi alla mezzora del primo tempo, la Robur è stata brava a sfruttare le sbavature dei Leoni e a cercare, attraverso la complessa filosofia di gioco di Bellazzini il pertugio giusto per sbloccare la sfida. L’espulsione è nata da un rimbalzo beffardo della sfera, ma il lancio in verticale del portiere Michielan (sabato determinante tra i pali) per il centravanti Noccioli era con i giri giusti così come il colpo di testa in profondità del numero 9 per Vari, che non la sua velocità ha costretto l’avversario all’errore fatale.

Da lì poi è iniziata una gara diversa per il Poggibonsi che, molto pericoloso in un paio di occasioni nei primi 25 minuti, ha dovuto pensare più al sodo e Somma e compagni negli spazi sono stati bravi, come sei giorni prima ad Orvieto, a trovare le giocate giuste. Mercoledì contro lo Scandicci è attesa la controprova dopo due più che discrete prestazioni che hanno dimenticare la beffa incredibile (due rigori sbagliati, altrettanti pali colpiti e un autogol) della prima giornata conto il Tau Altopascio. Per avere la meglio della neopromossa di mister Taccola, che però ha esperienza e qualità, Bellazzini (che a San Casciano Val di Pesa sconterà l’ultimo turno di squalifica) potrebbe inserire qualche forza fresca anche difficilmente ci saranno stravolgimenti nell’undici titolare in provincia di Firenze. I turni infrasettimanali spesso del resto, specie a questo livello, nascondono delle grandi insidie. La speranza è che questa Robur abbia già gli anticorpi per superarle e proseguire nel suo percorso di crescita.

Guido De Leo