Il Siena prova a vincere tutte le gare. Ma domenica c’è il rebus Cristiani

Dopo la vittoria casalinga sulla Baldaccio Bruni, suo sesto successo consecutivo, il Siena ha ripreso ieri, sul campo di Uopini, la preparazione. Domenica si avvicina e c’è un altro ostacolo da superare: i bianconeri sono attesi dall’Audax Rufina, reduce dal pareggio a reti bianche di Foiano. L’obiettivo di Magrini e dei suoi ragazzi non cambia: proveranno a vincerle tutte, anche se allungare la striscia diventa di volta in volta più complicato. Il tecnico bianconero, anche questa volta, potrebbe non avere l’intera rosa a disposizione: Ravanelli a parte (il giovane attaccante è fuori ormai da settimane), se il lungodegente Boccardi è rientrato – giocando anche uno scampolo di partita domenica al Berni – e si allena regolarmente con il gruppo all’inseguimento della miglior condizione agonistica, Cristiani si è fermato. Il centrocampista si è infortunato durante la partita con la Baldaccio Bruni. Sarà sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti medici, ma la prima sensazione, con la speranza che non sia così, è che debba saltare almeno una partita. In caso si concretizzasse l’assenza di Cristiani potrebbe essere Masini a giocare mezzala insieme a Lollo e Bianchi, lasciando il posto a Candido sulla trequarti.

Non è però neanche esclusa l’ipotesi Pagani: il 2003, fresco della prima rete con la maglia della Robur, può giocare sia come terzino (e mister Magrini lo ha piazzato sia a destra che a sinistra della linea difensiva) che a centrocampo; per sua stessa ammissione il ruolo di mezzala è anche quello che predilige, per le qualità più offensive che difensive. Con Pagani a centrocampo, peraltro, mister Magrini avrebbe la possibilità di schierare un over in più in difesa (Agostinone). Da vedere, parlando proprio del pacchetto arretrato, se Achy, titolare nelle ultime due partite, troverà conferma nell’undici iniziale o se a Rufina andrà a ricomporsi la coppia Cavallari-Biancon, ipotesi probabile. Passando invece all’attacco potrebbe tornare dal primo minuto Ricciardo, con Granado pronto a subentrare a gara in corso: il mister, nelle ultime partite, li ha avvicendati e potrebbe continuare su questa strada. Difficile che Boccardi, proprio a causa del lungo stop e della condizione non ottimale, possa vestire la maglia titolare. Per i bianconeri oggi in programma una nuova seduta di allenamento sul campo di Uopini.

Angela Gorellini