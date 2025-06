Il Siena punta forte sui giovanissimi. C’è attesa per i primi colpi in entrata

Manca meno di un mese all’inizio della stagione di una Robur che dovrebbe essere molto rinnovata se non completamente stravolta rispetto a quella che ha concluso al sesto posto in serie D la scorsa annata. La nuova truppa bianconera si troverà infatti la settimana successiva alla metà di luglio e dopo le visite mediche di rito inizierà a sudare, è il caso di dire, in sede prima dell’esordio ufficiale che è previsto, per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria, il prossimo 24 agosto. Tutto però tace intorno alla società bianconera che nelle ultime settimane si è limitata a congedare chi non rientrava più nei piani (e guarda caso era in scadenza) dopo aver ufficializzato un piccolo rimpasto interno nello scarno organigramma con l’ormai ex direttore generale Farina che è traslocato al settore giovanile mentre il suo posto sulla scrivania di dirigente è stato preso da Fredrik Dahlin che ha assunto il ruolo di club manager ad interim. Resta da capire se quindi quel ruolo resterà vacante o meno e se oltre al cambio in seno all’ufficio stampa ce ne saranno di altri per potenziare la struttura di club nato meno di due anni fa ma ancora privo di una forte identità. Identità che invece dovrebbe essere molto spiccata da un punto di vista tattico vista la scelta operata da Guerri (nella foto) e Englund di puntare su un allenatore con le idee chiarissime. Anche se non soprattutto per questo la rosa a disposizione di Bellazzini e Lelli (che torna a distanza di due anni dalla drammatica, fuori dal campo, annata come vice di Pagliuca) sarò nuova di pacca e composta da calciatori con una età media relativamente bassa. A questo profilo corrispondono i nomi fin qui usciti come possibili rinforzi a partire da Matteo Panattoni classe 2002 reduce da 17 reti in 34 partite con la maglia dell’Orvietana. Resta in piedi la possibilità dell’esterno d’attacco del Ghiviborgo Nottoli mentre Ledonne, sondato dal Siena, dovrebbe optare per restare nei professionisti. Da capire se Regoli seguirà Indiani a Grosseto o si separerà dal suo mentore mentre sono delle piste quelle che portano al mediano Simonetti del Cynthialbalonga (D girone G) e al jolly difensivo mancino Martinelli del Montevarchi.

Guido De Leo