Il Siena recupera l’infortunato Masini. Sarà in campo contro il Firenze Ovest

Il pareggio sul campo della Lastrigiana, per la Robur, è già acqua passata: i bianconeri hanno ripreso ieri mattina gli allenamenti in vista della prossima fatica, la gara casalinga con il Firenze Ovest, in programma domenica alle 14,30 (quarta giornata di ritorno). Un briciolo di amarezza per come sia maturato l’1-1 del disastrato Comunale fiorentino è rimasto, ma dovrà essere trasformato in determinazione, per tornare al successo, per compiere un altro passo avanti verso la Serie D.

E dal campo di Uopini, quartier generale di Bianchi è compagni, è arrivata una buona notizia: Bernardo Masini (nella foto), che ha saltato le ultime cinque giornate per un problema al polpaccio, è rientrato parzialmente in gruppo svolgendo la prima parte di allenamento con i compagni: per domenica potrebbe quindi tornare a disposizione. Nessuna buona nuova, invece, per quanto riguarda Cavallari, alle prese con i postumi della botta rimediata con la Rondinella Marzocco, e Aseged Ivan, che ha subìto nei giorni scorsi una distorsione alla caviglia: entrambi, ieri, hanno proseguito con il proprio programma di recupero. Le loro condizioni saranno monitorate passo passo dallo staff medico bianconero. Con Cavallari in infermeria, con il Firenze Ovest, dovrebbe trovare conferma, nel reparto difensivo, la coppia centrale formata da Biancon e Achy, mentre con il rientro di Masini, si amplia il ventaglio di scelte per mister Magrini, che può utilizzare il senese sia come mezzala, che come trequartista. Per il resto tutti abili e arruolabili: la sessione di lavoro, ieri, è iniziata con esercizi volti a incrementare l’intensità attraverso una serie di possessi e circolazione palla. Successivamente, i ragazzi impiegati domenica a Lastra a Signa hanno svolto un lavoro di defaticamento, mentre la parte restante del gruppo si è concentrata sulla fase aerobica. L’allenamento si è poi concluso con la classica partitella finale. Non ci saranno bianconeri squalificati, domenica, a eccezione di mister Lamberto Magrini, fermato dalla giustizia sportiva fino al prossimo 5 febbraio, dopo l’espulsione al Due Strade, nella partita contro la Rondinella: l’attesa è per l’esito del ricorso presentato dalla società, perché la pesante sanzione inflitta al tecnico bianconero possa essere almeno diminuita.

Angela Gorellini