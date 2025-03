Il Siena sfida Terranuova Traiana. Formazione risicata per mister Magrini

Prosegue al campo Bertoni dell’Acquacalda la preparazione del Siena Fc in vista del match di sabato alle 14,30 contro il Terranuova Traiana. Una sfida che, risultati dell’ultimo turno alla mano, rappresenta una possibilità importante per i bianconeri di accorciare sul secondo posto considerando anche che poi la giornata successiva (domenica 23 marzo) Bianchi e compagni saranno di scena a Foligno, ovvero in casa di quella che è attualmente la vice capolista alle spalle del Livorno.

Il gruppo che si appresta ad affrontare i biancorossi del Valdarno è però piuttosto risicato, specie in alcuni settori. Completamente assente infatti un giocatore che possa ricoprire la fascia sinistra di ruolo visto che lo sfortunato Ricchi ha già concluso la sua annata e che l’ottimo Di Paola è squalificato. Spazio quindi al rientrante Morosi (assente per affaticamento a San Giovanni) che traslocherà dall’abituale corsia destra a quella mancina appunto. Al suo posto le opzioni sono fondamentalmente due: o la conferma dell’ivoriano Achy oppure l’adattamento di Pescicani. Quest’ultimo, dopo molte panchine, è quasi certo di trovare spazio visto che è l’unico 2005 disponibile per sabato. Il ‘quasi’ è però obbligatorio visto che Magrini potrebbe anche propendere per tornare ad utilizzare un 2006 in porta (Stacchiotti) e quel punto schierare titolare il ‘solito’ Suplja mezzala con Pescicani pronto a fare la staffetta col quasi coetaneo kosovaro.

Di sicuro il risiko delle quote è stavolta più che mai un rebus in questo momento considerando che Di Gianni (altro 2006) quasi sicuramente sarà ancora ai box e il classe 2007, lo svedese Lapadatovic, non è stato potuto tesserare per questa stagione in quanto ancora minorenne. Per il resto probabile la conferma della squadra che ha giocato discretamente nell’ultima gara. Galligani e Boccardi potrebbero comporre il due offensivo con uno tra Ruggiero (2004), Candido e Masini alle loro spalle. I mediana Bianchi e Mastalli (torna a disposizione Lollo ma più probabilmente per la panchina) con uno tra Suplja e Pescicani. In difesa o lo stesso Pescicani o Achy a destra, poi Biancon e Cavallari centrali e Morosi a sinistra. In porta come detto da valutare fino all’ultimo il sacrificio del fin qui ottimo Giusti in favore del giovane Stacchiotti solamente per motivi anagrafici.

Guido De Leo