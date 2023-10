Il Siena vuole sbancare Pontassieve. Mister Magrini non si fida: "Umiltà!"

"Umiltà" è il grido di battaglia di Lamberto Magrini (nella foto) alla vigilia della partita di Pontassieve. "Dobbiamo interpretarla bene – spiega il mister bianconero –, dovremo essere aggressivi fin dai primi minuti. Se snobbiamo l’avversario, se sottovalutiamo l’impegno, corriamo un grosso rischio".

Sì, perché gli azzurri sono ultimi in classifica, a soli due punti ne ancora a secco di vittorie. "Statisticamente è impossibile che una squadra perda tutte le partite – aggiunge il tecnico –: dovremo essere consapevoli di quelli che siamo, senza mollare un attimo, con cattiveria, applicazione tattica e sacrificio. Siamo oggettivamente una squadra al di sopra della categoria, ma perché tutto sia facile dobbiamo sempre scendere in campo con umiltà e rispetto". I bianconeri si presenteranno all’appuntamento forti del poker calato all’Asta.

"Gill Voria nel dopo gara ha fatto l’analisi giusta – sottolinea Magrini –: abbiamo visto che se riusciamo a sbloccare il risultato diventiamo pericolosi, per struttura e qualità tecniche. Anche domenica siamo stati bravi a passare in vantaggio, poi l’espulsione del loro portiere ci ha facilitato il compito. I ragazzi, comunque, sono stati attenti e concentrati dall’inizio alla fine".

Il Berni ha salutato anche l’esordio di Roberto Candido. "Tecnicamente è uno dei migliori giocatori che ci sono nella rosa – afferma il mister bianconero –. Ancora non è al top della condizione e in settimana ha accusato qualche fastidio agli adduttori. Ma può darci una grande mano. Può fare il trequartista, la mezzala e anche la seconda punta. In questi ruoli ho ottime alternative anche a gara in corso. E’ importante avere quei due-tre giocatori in più che ci possono aiutare a vincere il campionato".

"Masini – aggiunge –? E’ bravissimo ad attaccare la porta e negli inserimenti. Anche Bianchi e Cristiani sono bravi negli inserimenti, non mi era mai capitato di avere in rosa centrocampisti che trovano la porta con tanta facilità, cosa molto importante per il nostro sistema di gioco".

Granado, invece, domenica ha indossato la sua prima maglia titolare. "Come si vede dal suo curriculum è un ragazzo che in passato non ha mai fatto tanti gol – spiega Magrini –: questo perché è generoso, corre tanto e si spende e può perdere in lucidità. Con accanto un bomber di razza come Ricciardo può migliorare ancora molto e dare un grande contributo: ha forza fisica ed è bravo di testa".