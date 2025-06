Il sindaco di Lucca lancia il progetto per rilanciare la Lucchese in Eccellenza

Quattordici anni fa fu il lucchese Nicola Giannecchini, alla testa di un gruppo di amici, riuscì a far ripartire la Lucchese dall’Eccellenza dopo l’ennesimo "flop". Ora vedremo chi risponderà all’appello che il sindaco di Lucca, Mario Pardini – al quale è tornato in mano il titolo sportivo rossonero – , sta per lanciare.

E proprio oggi pomeriggio, nella Sala degli specchi di Palazzo Orsetti, il primo cittadino illustrerà il progetto preparato dal Comune per cercare di non far morire del tutto il calcio a Lucca.

E’ ovvio che c’è una bella differenza tra la serie "C", ma anche tra la serie "D" e l’Eccellenza, ma, meglio che nulla, va bene anche ricominciare da capo. Ma con quale società e quali prospettive? Il "nodo" da sciogliere è sempre il solito.

Prima di parlare di calcio è indispensabile costituire un gruppo dirigente che metta sul "piatto" i soldi necessari per l’affiliazione e l’iscrizione in sovrannumero al campionato di Eccellenza Toscana (si parla di 100-150mila euro), più altri 3-400mila euro per l’allestimento di una squadra che possa almeno lottare con le toscane più attrezzate come Massese, Viareggio e così via. Ovviamente dovrà essere scelto un nuovo allenatore, oltre ad un minimo di staff tecnico-organizzativo.

La seconda domanda è anche questa la solita di sempre: la Lucchese finirà in mani lucchesi oppure dovrà venire qualcuno di fuori a far sì che il pallone continui a rotolare dalle parti del "Porta Elisa" e dintorni?

Ultimamente la vecchia Pantera è stata gestita, ovviamente male, da personaggi esterni alle Mura. Comunque sia, sempre meglio che venga qualcuno da fuori – meglio, ovviamente, se serio e con qualche soldo da investire – , piuttosto che scomparire del tutto dalla faccia del mondo del pallone.

Oggi, alle 15, il sindaco Pardini illustrerà, dunque, il cammino che il Comune intende portare avanti per vedere di far ripartire, sia pure dall’Eccellenza, il calcio rossonero, ricordando che c’è più di un mese di tempo per chiedere l’iscrizione al campionato.

Infine potrebbero essere queste le avversarie della nuova Lucchese: Belvedere, Cenaia, Perignano, Massese, Pro Livorno Sorgenti, Real Forte Querceta, Sestese, Viareggio, Castelnuovo, Certaldo, Fucecchio, Montespertoli, Cerretese, San Giuliano, Cecina, Zenith Prato.

La Lega Dilettanti ha stabilito che, in Eccellenza 2025-’26, dovrà essere impiegato un giovane nato dall’1/1/2007 in poi.

Emiliano Pellegrini