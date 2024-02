Il sogno azzurro svanisce in finale. Italbeach a segno coi gol viareggini

Brasile

6

italia

4

BRASILE: Bobo, Zé Lucas, Filipe, Hulk, Datinha, Teleco, Alisson Maciel, Catarino, Brendo, Bruno Xavier, Rodrigo, Mauricinho. All. Marco Octavio.

ITALIA: Casapieri, Josep Jr, Bertacca, Sciacca, Fazzini, Alla, Miceli, Genovali, Zurlo, Remedi, Giordani, Carpita. All. Emiliano Del Duca.

Arbitri: Angeles (Dom) e Al Salehi (Oma).

Reti: 4’ pt Genovali (I), 12’ Rodrigo (B); 7’ st Rodrigo (B), 7’ Fazzini (I), 9’ Bruno Xavier (B), 11’ aut. Genovali (B); 3’ tt Brendo (B), 3’ Fazzini (I), 5’ Rodrigo (B), 9’ Genovali (I).

Note: espulso Casapieri (I) al 5’ st con rosso diretto; ammoniti Sciacca (I), Rodrigo (B), Remedi (I) e Bertacca (I); parziali frazioni 1-1 pt, 3-1 st, 2-2

DUBAI – L’amaro in finale, sì... ma una Nazionale fresca campione d’Europa in carica e ora di nuovo vice-campione del mondo (come nel 2019) in appena 6 mesi (senza dimenticare l’argento ai Giochi Europei) merita solo complimenti e ringraziamenti. E il fatto che questa squadra è composta per metà da beacher di Viareggio inorgoglisce una città intera, che ormai di beach soccer ci si è abituata a viverci non solo nei mesi estivi. Ieri infatti, in una domenica post-Carnevale di fine febbraio c’era più di mezza Viareggio incollata alla diretta Rai Play a tifare per i beniamini di casa Andrea Carpita, Luca Bertacca, Gianmarco Genovali, Tommaso Fazzini, Alessandro Remedi (tutti giocatori della VBS) e Leandro Casapieri (portiere torrelaghese del Pisa che ieri è stato espulso a metà ripresa). L’ItalBeach “alla viareggina“ ha chiuso al secondo posto il Mondiale: il Brasile ha vinto 6-4 la finale. Capitan Zurlo e compagni giocano match pari contro i “maestri“ di questo sport (al loro 6° Mondiale vinto) e alla fine raccolgono i complimenti di una nazione intera nelle parole del presidente federale Gabriele Gravina: "Azzurri comunque bravissimi. Grazie ai giocatori, allo staff tecnico e organizzativo". Contro la Seleçao non bastano le doppiette di Fazzini e Genovali, né la qualità di Josep Jr Gentilin (eletto miglior giocatore del torneo), per battere lo stellare Brasile di bomber Rodrigo (autore di una decisiva tripletta), di Bruno Xavier, Catarino e di un altro giocatore della Farmaè Viareggio Beach Soccer come Zé Lucas). La sconfitta 6-4 in finale, avendo dato tutto (... e anche di più), non cancella niente dell’immenso cammino compiuto fin qui. Hanno inciso il rosso diretto a Casapieri, la clamorosa e beffarda autorete di Genovali (nel retropassaggio a Carpita) e soprattutto un arbitraggio con molti errori pro-Brasile. Ci hanno provato a tenere in gara gli azzurri l’indomito ’Jimmy’ Genovali e l’elegante ’Principe’ Fazzini, entrambi autori di doppiette che hanno spaventato i carioca, la cui maggior esperienza a certi livelli alla lunga ha fatto la differenza. Nell’ItalBeach del c.t. Emiliano Del Duca infatti 9 giocatori su 12 erano al loro primo Mondiale. La squadra campione d’Europa in carica, si prende l’argento mondiale come nel 2019 (anche allora la sconfitta in finale fu 6-4 ma contro il Portogallo... e con Carpita nell’Italia c’erano Gabriele Gori, Dario Ramacciotti e Simone Marinai).