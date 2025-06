Il sogno è Trombetta: due ferraresi ci provano

E’ il pezzo pregiato del mercato dilettantistico, il suo ingaggio è adeguato alle potenzialità offensive, ma non spaventa due ferraresi ambiziose. Parliamo di Trombetta, per assicurarsi le sue prestazioni la matricola di Eccellenza Mesola è pronta a fare follie, ma non molla la presa anche il Sant’Agostino, che bene conosce il talento del centravanti per aver vestito la maglia ramarra pochi anni fa. E’ reduce da un buon campionato al Forlì, dove è arrivato in doppia cifra, non disdegnerebbe avvicinarsi a casa, abita a Sala Bolognese, in questo senso Sant’Agostino sarebbe avvantaggiato. Non c’è fretta in casa ramarra, il direttore sportivo Marco Secchieroli ha portato in dote al confermato Biagi gli attaccanti Luigi Battiloro e Pietro Simone, oltre alla conferma di Vanzini. Il Mesola ha fatto la spesa a Copparo, dove ha messo le mani sull’attaccante Spanò, arrivato in doppia cifra in rossoblù. Un ex ramarro si è accasato al Casumaro, è il centrocampista d’ordine Lodi, che Rambaldi ben conosce per averlo allenato. Lodi è reduce da un buon campionato a San Giorgio di Piano, nel Basca. Altro ramarro in cerca di affermazione è il centrocampista Oleg Luposor, di fatto il primo acquisto del Gallo. Il direttore sportivo Pagaiani inoltre si è assicurato l’esterno Dovesi, proveniente dal Trebbo, e al centro dell’attacco inserirà Cottone, centravanti che si è distinto nel Fly Sant’Antonio, dove ha segnato 14 gol. Per completare l’organico i granata hanno bisogno di un centrocampista e due difensori centrali, uno per rimpiazzare Skabar, che a Portomaggiore comincerà la carriera da allenatore, e di Bertasi, che dovrebbe tornare a Copparo. E a proposito della formazione rossoblù, quest’anno sono salite le ambizioni. Va in questa direzione l’acquisto di due giocatori provenienti dalla categoria superiore: l’attaccante Buoso, proveniente dalla X Martiri e il centrocampista Mazzoni dal Masi Torello Voghiera, ex Portuense. La Copparese ha provato il colpaccio con Cazzadore, ma lui ha preso tempo. Così come Gessoni, anche lui in stallo visto l’ingaggio ritenuto fuori portata.

Franco Vanini