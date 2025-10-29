Il Solarolo riceve la Spal

Il campionato di Eccellenza torna in campo oggi, alle 20.30, per il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata di andata.

Massa Lombarda-Sanpaimola. Al ‘Dini e Salvalai’, che non ha impianto di illuminazione, si gioca alle 14.30. In palio c’è la leadership provinciale. I padroni di casa, in serie utile da 6 turni, sono sesti con 15 punti. Gli ospiti, che hanno appena interrotto una striscia di 6 risultati utili consecutivo col ko interno contro il Castenaso, stanno un gradino sotto a quota 14. Il bilancio dei 10 precedenti è in assoluta parità, con 2 vittorie per parte e 6 pareggi.

Medicina-Faenza. Con la teoria dei piccoli passi, i manfredi riescono a restare a galla, anche se, il 13° posto a quota 8, non permette di dormire sonni tranquilli. Tra l’altro, la formazione di mister Cavina rende visita ad un Medicina col dente particolarmente avvelenato, essendo reduce dal clamoroso ko (6-1) incassato a San Piero in Bagno. Si gioca al ‘Lenzi’ di Sant’Antonio di Medicina.

Russi-Santarcangelo. Al ‘Bucci’ sono in palio punti per spiccare il volo verso la tranquillità. I falchetti, undicesimi con 12 punti, vengono dal ko esterno di misura incassato al ‘Mazza’ contro la Spal. La squadra di mister Ferrario, potrebbe limare qualcosa nella fase difensiva (10 le reti incassate), ma resta comunque in salute.

Solarolo-Spal. Troppo angusto l’Arboscelli per ospitare il calore della capolista. Si gioca dunque a Castel San Pietro. Di fatto è un testacoda. Nonostante l’ultimo posto in classifica condiviso col Pietracuta a quota 5, i padroni di casa, che nelle ultime 5 gare hanno raggranellato 4 pareggi, non sono certo da snobbare. Resta comunque una prova del fuoco, peraltro molto stimolante. Peccato per il fattore campo, che i biancorossi non potranno sfruttare. La Spal, prima della classe con 21 punti, pare aver ingranato la marcia. Nelle ultime 5 giornate ha infatti conquistato altrettante vittorie, subendo una sola rete.

Sugli altri campi: Castenaso-Sant’Agostino, Comacchiese-Mesola, Fratta Terme-Sampierana, Cava Ronco-Pietracuta, Osteria Grande-Mezzolara.

La classifica marcatori: 6 reti Ndiaye (Fratta Terme); 5 reti Montesi (Sampierana), Stucchi (Cava Ronco); 4 Colli (Massa Lombarda).