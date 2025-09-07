Il solito Cortesi salva il Carpi. Un pari con tanti rimpianti

carpi

(3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni (32’st Casarini), Lombardi (27’st Verza), Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti (27’st Amayah), Rigo (6’st Arcopinto); Cortesi, Stanzani (6’st Forte); Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Panelli, Pitti, Pietra, Tourè, Mahrani, Sall. All. Cassani.

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Parisi (1’st Cristallo), Papini, Lancini (40’st Armini), Pierno; Di Livio, Brunet, Gala (16’st Gargiulo); Bifulco, Padula (32’st Magnaghi), Leonetti (16’st Cerretelli). A disp. Rizzo, Muzi, Lanza, Martina, Lombari, Nocerino, Ravaglioli. All. Zauri.

Arbitro: Castellazzo di Nichelino

Reti: 1’st Leonetti, 25’st Padula, 32’st Rossini, 36’st Cortesi

Note: gara cominciata con 30’ di ritardo per un guasto al Fvs. Spettatori totali 1340. Espulsi al 14’ s.t. Brunet per gioco scorretto. Ammoniti Papini, Lombardi, Gala, Arcopinto, Leonetti (dalla panchina), Rossini. Angoli 4-2. Recupero 3’pt e 11’st

di Davide Setti

Il luna park del ’Cabassi’ non delude mai le attese, anche se lascia ancora l’amaro in bocca. Come nell’1-1 beffardo con la Juve, anche il 2-2 col Campobasso è un condensato di colpi di scena nel segno del "Football Video Support", che alla fine esalta la qualità di un Carpi che domina per 45’, va sotto, subisce il raddoppio con l’uomo in più, ma ha la forza per rimontare, sfiorando negli 11’ di recupero anche il colpo da tre punti. La gara era cominciata con 30’ di ritardo perché il Fvs non si era acceso e senza il "supporto" mister Cassani non può chiamare la review dell’episodio chiave dei primi 45’, quando Cortesi affrontato da Pierno in area va giù toccato nettamente sul piede. L’arbitro sorvola e non può farsi aiutare dal video. La squadra di Cassani è padrona del campo, ma manca qualcosa nei 16 metri finali solo Lombardi e Cecotti hanno due occasioni limpide. Il calcio però è strano e dopo 55 secondi della ripresa (in cui il Fvs torna a funzionare) Leonetti, fin lì un fantasma come il Campobasso, punta Zagnoni da sinistra e inventa un tiro a giro nel sette per l’inatteso vantaggio molisano.

Un brutto colpo per il Carpi, Gala poco dopo manda alto dall’area una buona palla, poi Cassani si gioca l’ex Forte e Arcopinto da esterno per Rigo. La gara può nuovamente cambiare quando Brunet entra col piede a martello su Rosetti: per il pessimo Castellano è solo giallo, ma la chiamata del Fvs fa uscire il rosso dopo la review. Con l’uomo in più è Forte a divorarsi dal dischetto, su invito di Arcopinto, la palla del pari. E così coi biancorossi tutti avanti Lombardi sceglie male il tempo di uscita sulla trequarti e dall’uno contro uno a campo aperto Bifulco-Rosetti l’ex biancorosso serve a Padula la palla del comodo 2-0. Finita? Non per questo Carpi che accorcia con la testa di Rossini, rifinito da Cortesi, poi pareggia grazie al numero di prestigio su Pierno, quasi da fondo, del solito immenso Cortesi. Il Campobasso è alle corde, il Carpi (con Casarini e Arcopinto terzini…) assalta e sfiora il tris con Figoli, Forte e Casarini, ma alla fine si prende gli applausi del ’Cabassi’ per una rimonta di cuore.