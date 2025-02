Il Sorpasso Comanda la K Sport: con merito

Sorpasso in vetta. La K Sport incamera l’ottava vittoria consecutiva (e altrettante gare senza subire gol) e si posiziona sulla cima di una classifica che in questo momento vede solo nella Maceratese (seconda a meno 1) la compagine più ostica per il successo finale. Al terzo posto (a meno 11 il Tolentino e il Chiesanuova che però deve recuperare mercoledì la partita con l’Urbino). Stando all’attuale graduatoria, con 10 punti di differenza tra la Maceratese e le terze non si disputerebbero i playoff e la seconda si qualificherebbe in maniera diretta agli spareggi nazionali. Comunque ci sono in palio ancora 8 giornate equivalenti a 24 punti e tutto può cambiare.

La neo capolista. "Domenica abbiamo disputato una grande partita ed era tutt’altro che facile, perché inconsciamente capita spesso di snobbare questo tipo di gare – commenta il giorno dopo il dg della K Sport Matteo Mariani –. Abbiamo incontrato una squadra organizzata e propositiva, che è salita a Montecchio con coraggio ed ha provato ad imprimere il suo gioco dal basso, ma i ragazzi sono stati encomiabili nel soffocare le iniziative avversarie pressando altissimo l’Atletico Mariner. Prima di trovare il gol del vantaggio abbiamo sciupato diverse occasioni da rete rischiando però poco o nulla. Nella ripresa poi non siamo riusciti a trovare il raddoppio subito, continuando a sciupare buone chance ed in queste occasioni spesso si corre il rischio di essere puniti. Poi a pochi minuti dal termine abbiamo chiuso la gara con un bel contropiede. Sono contento per i ragazzi che lavorino con continuo impegno e dedizione. Ora testa alla durissima trasferta di Osimo perché affronteremo una squadra in grande salute che viene poi da una super vittoria esterna". Il successo contro l’Atletico Mariner è stato dedicato al compianto Sorrentino, ex dirigente del Montecchio scomparso un anno fa.

Tre punti importanti per la sua classifica sono arrivati dall’Urbino impegnato nella vicina trasferta di Fermignano contro l’Alma Fano. "Una vittoria importante – sottolinea il dg Ivan Santi – che ci permette di guardare con fiducia ai prossimi due incontri (il recupero con il Chiesanuova di mercoledì e lo scontro con la Maceratese di domenica prossima). Abbiamo regalato al Fano solo i primi 10 minuti poi dopo il pareggio siamo stati in controllo totale sul match fine al termine dimostrando anche di star bene fisicamente. Bardeggia con la tripletta è ora in testa nella classifica dei bomber con 11 reti. Ora possiamo decidere noi che tipo di campionato vogliamo fare con i prossimi due incontri. Ci sono tutte le premesse per far bene e toglierci grandi soddisfazioni".

Pari e Patta dell’Urbania contro il quotato Matelica. "Sicuramente è un punto da non disprezzare – dice l’allenatore dell’Urbania Simone Lilli – L’unico rammarico è quello che una volta andati in vantaggio (dopo un’azione di pregevole fattura) non siamo riusciti a tenere il risultato perché abbiamo subìto quasi subito il pareggio. Comunque i ragazzi hanno dato l’anima anche se venivano da partite in dieci giorni. Adesso concentriamoci tutti insieme per la partita di mercoledì (ritorno di coppa Italia) perché rappresenta una finale senza appello".

I bomber. A guidare la classifica dei cannonieri con 11 reti a testa: Giordano Bardeggia (Urbino) e Lorenzo Grassi (Sangiustese). 10 reti: Lorenzo Alessandroni (Osimana) e Fabricio Lovotti (Tolentino). 9 reti: Joel Tomas Nunez Mastroianni (Urbania) e Luca Coginini (Maceratese). Amedeo Pisciolini