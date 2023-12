Il sorriso. Tuttocuoio, gran colpaccio. L’inseguimento continua

RIVER PIEVE

2

TUTTOCUOIO

3

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti, Filippi (18’ st Fruzzetti), Penco, Leshi, D. Rossi, Tocci, Cecchini (33’ st Magera), Morelli, Bachini (45’ st Di Giulio), Lunardi. All. Fanani.

TUTTOCUOIO: Carcani, Carrozza, Centonze (33’ st Turini), Chiti, Massaro (47’ st Fiscella), Puleo, Remorini, G. Rossi, Severi, Solari (13’ st Princiotta), Sorbo. All. Sena.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Marcatori: 8’ pt Carrozza; 9’ st Morelli, 31’ st Fruzzetti, 42’ st G. Rossi su rigore, 46’ st G. Rossi.

LUCCA - Gran colpo esterno del Tuttocuoio, che ha espugnato 3-2 il terreno del River Pieve confermandosi l’inseguitore più insidioso della capolista Cuoiopelli, rimasta comunque sei punti avanti. A Pieve a Fosciana la squadra di Sena ha offerto priva di grande carattere, riuscendo a ribaltare nel finale una gara che ha vissuto una continua altalena, e dimostrando di essere una compagine che ormai gioca con la stessa qualità sia in casa che fuori. I 26 punti guadagnati in queste prime 13 giornate (ne mancano due al giro di boa) sono infatti equamente suddivisi tra le performance al Leporaia e quelle in trasferta, dove quella di ieri è stata la quarta vittoria conquistata. Su un terreno che non facilitava le giocate a terra (la gara infatti ha vissuto quasi esclusivamente sui lanci lunghi a scavalcare il centrocampo) i neroverdi sono stati comunque bravi a finalizzare gli episodi favorevoli, a cominciare dal vantaggio iniziale, maturato con una zampata di Carrozza (al primo centro stagionale) lesto a risolvere una mischia nell’area locale. Dopo un primo tempo filato via senza grosse emozioni – l’occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Centonze, ma la palla, calciata "sporca", è finita tra le braccia di Biggeri – la ripresa è stata di marca River, rientrato in campo più determinato. La squadra di Fanani prima ha trovato il pareggio con un colpo di testa di Morelli e poi ha saputo capovolgere la situazione con una bella conclusione al volo del neo entrato Fruzzetti. Lo svantaggio ha scosso il Tuttocuoio, che nel quarto d’ora finale ha fatto valere la sua miglior posizione di classifica compiendo il ribaltone decisivo con la doppietta di Giacomo Rossi, firmata con un rigore e una perfetta girata ormai nei minuti di recupero.