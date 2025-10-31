Il successivo step. Montefano, va migliorato il rendimento esterno

Adesso l’obiettivo del Montefano è migliorare il rendimento esterno, a cominciare dalla gara a Jesi. Il fatto è che i viola hanno accusato nelle altre trasferte dei passaggi a vuoto per cali di tensioni, per quelle distrazioni poi pagate a caro prezzo perché gli avversari dispongono di elementi di qualità che sanno approfittare di ogni leggerezza altrui. È anche un Montefano che deve fare fronte ad alcuni infortuni che costringono l’allenatore Lorenzo Bilò a non potere contare su elementi chiave, specialmente in attacco dove non sono a disposizione Bonacci e Rombini, con Ferretti che deve crescere nella condizione. La vittoria interna contro l’Osimana testimonia quanto la squadra riesca a esprimersi al meglio sul suo campo, adesso deve fare un ulteriore step nelle gare in trasferta. Tra gli assenti nelle ultime partite c’è anche Frulla, il giocatore è tuttavia sulla via del recupero e non è affatto da escludere che possa essere convocato per la sfida contro i leoncelli, anche se difficilmente scenderà in campo. Invece c’è ancora da attendere perché gli attaccanti Bonacci e Rombini possano essere recuperati, nel frattempo si fanno valere i giovani viola.