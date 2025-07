IL TABELLONE. Tutti i movimenti del mercato delle modenesi

SASSUOLO

Acquisti: Muharemovic (d, Juventus Next Gen, risc.)

Rientri: Turati (p, Monza, fp), Tressoldi (d, San Paolo, fp), Caligara (c, Salernitana, fp), Kumi (c, Reggiana, fp), D’Andrea (c, Brescia, fp), Ciervo (c, Cosenza, fp), Russo (a, Cesena, fp), Antiste (a, Norimberga, fp), Pinamonti (a, Genoa, fp), Alvarez (a, fp)

Cessioni: Consigli (p, fc), Moldovan (p, Atletico Madrid, fp), Bonifazi (d, Bologna, fp), Lovato (d, Salernitana, fp), Velthuis (d, Sparta Rotterdam, fp), Miranda (d, fc), Obiang (c, Monza, fc), Mazzitelli (c, Como, fp), Verdi (c, Como, fp), Ceide (a, Rosenborg)

MODENA

Acquisti: Chichizola (p, Spezia, def.), Tonoli (d, Pergolettese, def.), Dellavalle (d, Torino, p), Nador (c, Spal, def.), Massolin (c, Royal F.Borains, def.)

Rientri: Pezzolato (p, Union Clodiense, fp), Oukhadda (d, Benevento, fp), Olivieri (d, Pergolettese, fp), Vukusic (d, Union Clodiense, fp), Niang (c, Pro Vercelli, fp), Guiebre (c, Torres, fp), Giovannini (c, Gubbio, fp), Strizzolo (a, Triestina, fp), Abiuso (a, Sampdoria, fp), Ghillani (a, Trento, fp), Alberti (a, Pescara, fp)

Cessioni: Seculin (p, Trapani, fp), Vulikic (d, Sampdoria, fp), Mondele (d, Royal Francs Borains, def.), Botteghin (d, fc), Caldara (d, fc), Duca (d, fc), Idrissi (d, Cagliari, fp), Di Pardo (c, Cagliari, fp), Tremolada (c, ris.), Kamate (a, Inter, fp)

CARPI

Acquisti: Lombardi (d, Lentigione, def.)

Cessioni: Calanca (d, Cittadella Vis Modena), Mandelli (c, fc), Saporetti (a, fc), Puletto (c, Spal, fp), Contiliano (c, Spal, fp), Rigo (d, Verona, fp), Theiner (p, Sudtirol, fp), Fossati (a, Genoa, fp)