Il Tau non si arrende mai. Seravezza, quanti rimpianti

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Chiti, Meucci, Iezzi (30’ st Nunziati), Carli, Nistri, Lombardo, Bouah (18’ st Nottoli), Bagnoli (18’st Del Gronchio), Omorugieva, Carcani (35’ st Tordiglione). All. Maraia.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Baijc, Mannucci, Pucci (35’ st Fiore), Pani, Bedini (42’st Sforzi), Fabri, Muhic, Fontanarosa (27’ st Cini), Lepri (13’ st Spatari), Vanzulli. All. Masitto.

Arbitro: Stanzani di Bologna.

Reti: 14’ pt Fontanarosa; 8’ st Carcani (rigore), 15’ st Spatari, 29’ st Carli.

Note: ammoniti Mannucci, Fontanarosa, Lombardo, Bedini, Chiti.

ALTOPASCIO – E’ finita in parità, dopo un tempo per parte. Primo pareggio in assoluto per i versiliesi, prima X interna per un Tau che aveva avuto sinora percorso netto, tre successi su tre gare al Comunale. Entrambe con cospicue assenze (Viano, Barsotti, Pietro Carcani, Bachini e Cartano infortunati, Soumah squalificato per i padroni di casa), Mannelli, Tognoni, Falteri, Delariè gli infortunati per i versiliesi. Le classiche fasi di studio si prolungano fino al vantaggio degli azzurri: è Fontanarosa che risolve una mischia in area. Ha anche il tempo di girarsi e fulminare Cabella. Gli amaranto di casa, per l’occasione in completo bianco reagiscono, ma solo a livello territoriale, senza produrre però occasioni effettive.

Meglio il Seravezza sotto il profilo del palleggio. Il tau chiede il rigore al 30’: Omorugieva fugge verso l’area ospite, sgomita con Mannucci. I due finiscono a terra e secondo gli altopascesi il difensore di Masitto avrebbe toccato con la mano. L’arbitro fa proseguire. Poi è Vanzulli a rendersi pericoloso. Il team di Maraia si vede solo al 45’ con capitan Meucci che si vede respingere in plastico volo la sua conclusione da Lagomarsini. La ripresa si apre con altre proteste locali per Lezzi che finisce a terra nei 16 metri ospiti. All’8’ contatto Fontanarosa-Carcani e stavolta l’arbitro indica il dischetto. Trasforma lo stesso Tommaso Carcani. Quando sembra che il Tau si sia rimesso in sella viene di nuovo disarcionato: cross da destra di Bedini e Spatari, appena entrato, firma il nuovo vantaggio Seravezza. Il Tau accusa il colpo ma al 29’ Carli inventa un eurogol dal limite per il nuovo pareggio. Seravezza in difficoltà, palla lasciata ina rea su cui si avventa Carcani: l’attaccante, sull’uscita di Lagomarsini, serve a tre metri dalla porta Omorugieva che riesce a sbagliare clamorosamente. Ma al 95’ la palla buona è sui piedi di Spatari, bravo Cabella a dirgli di no.

Massimo Stefanini