Il Tau torna alla vittoria

Fiorenzuola 0 Tau Altopascio 2

FIORENZUOLA (4-3-1-2): Ghisleri, Bran (60’ Ceravolo), Peretti (60’ Postiglioni), Ronchi, Lomolino, Boscolo Chio, Lauciello, De Ponti, Tringali (30’ Gavioli), Carrozza, Cocuzza. (A disp.: Ansaldi, Oboe, Censi, Piro, Niccolai, Rota). All.: Ciceri.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella, Zanon, Meucci, Biagioni, Barsi (70’ Motti), Bernardini, Rinaldini, Manetti (70’ Sichi), Atzeni, Carcani (66’Bruzzo), Andolfi. (A disp.: Pierallini, Ivani, Belluomini, Bongiorni, Bartelloni, Grossi). All.: Venturi.

Arbitro: Tierno di Sala Consilina.

Reti: 47’ Biagioni, 87’ Motti.

Note: espulso 72’ Cocuzza.

FIORENZUOLA - Gioisce il Tau che torna alla vittoria, pesante, infliggendo al Fiorenzuola una sconfitta che sembra ormai destinarlo alla retrocessione. Eppure, per quanto si era visto nella prima frazione di gioco, non pareva esserci troppa differenza tra le due squadre. Ma, dopo un primo tempo equilibrato, il Tau ha trovato il gol all’inizio della ripresa, con Biagioni e, poi, è diventato tutto più facile, complice l’espulsione di Cocuzza che ha definitivamente tagliato le gambe alla squadra di casa che ha, poi, subito il raddoppio nel finale.

Al 5’ c’è stato il primo tiro in porta di Manetti per gli ospiti dal limite: con il destro è attento Ghisleri a mettere in corner. Al 20’ il primo tiro anche del Fiorenzuola, con Bran che stoppa dal limite e va con il destro: pallone che esce alla destra del palo. Al 43’ occasione gigantesca per Cocuzza che va con il mancino al volo dal limite dell’area piccola: straordinario intervento di Cabella che la alza in corner. Due minuti dopo altra occasione, con il colpo di testa di Ronchi, su cross di Carrozza che manda la palla alta.

All’inizio del secondo tempo gli amaranto vanno in gol con Biagioni: sugli sviluppi di d’angolo la palla rimane in area e, da ottima posizione, Biagioni è il più lesto di tutti e mette la palla in rete. Al 52’ ci prova anche Carcani dal limite dell’area piccola: tiro deviato all’ultimo in corner. Al 61’ primo tiro di Ceravolo rimpallato dalla difesa: si lamenta molto l’attaccante rossonero per un presunto fallo di mano non ravvisato dall’arbitro. Al 72’ espulso Cocuzza per un fallo su una ripartenza di Motti. All’80’ palo del Tau con Motti che va in porta con il mancino: deviazione che fa stampare il pallone sul legno. All’83’ Atzeni vicino al gol del raddoppio con un tiro a giro che esce di poco a lato. Altra grande occasione ancora per Atzeni che va a botta sicura con il destro: miracolo di Ghisleri che devia in corner.

Nel finale il raddoppio del Tau con Motti che stoppa con il mancino sull’ottima iniziativa di Bongiorni e poi insacca.