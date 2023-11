Il team di Castel Maggiore è ultimo in classifica. Il Progresso di mister Vullo punta alla risalita. Ma deve fare il blitz in casa del Sant’Angelo

Ha assoluto bisogno della classica scintilla in grado di fare svoltare la stagione il Progresso di Matteo Vullo che, ultimo in classifica a pari-merito con il Certaldo (che si è però aggiudicato lo scontro diretto), ha come obiettivo quello di restare il più possibile agganciato al treno salvezza. Sia chiaro, trovandoci solamente alla decima di trentaquattro giornate, il tempo per risalire la china c’è, eccome, resta comunque il fatto che, sia per la classifica che, soprattutto, per il morale, sarebbe estremamente importante riuscire a trovare un risultato positivo. Riuscire a farlo oggi, alle 14,30, nella complicatissima trasferta di Sant’Angelo (Lodi), sarà un’impresa tutt’altro che semplice per Selleri e compagni. La formazione lombarda, costruita per navigare stabilmente nella parte sinistra della classifica, si trova attualmente inguaiata in piena zona playout, a quota 10 punti, in coabitazione con il Mezzolara, ma, si sa, quando gioca davanti al suo caldissimo pubblico è in grado molto spesso di esaltarsi.

Il team di Castel Maggiore, dal canto suo, vuole uscire dal difficilissimo momento che, oltre al magrissimo bottino di sei punti, lo ha visto, dopo il successo all’esordio con Forlì, mettere a referto una sola vittoria. Mercoledì, nella sfida col Lentigione, i rossoblù sono stati puniti 2-0 nel finale: servirà indubbiamente maggiore cinismo.