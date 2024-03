Il Team Soudal scalpita. Paez e Cherchi in Sicilia

Dopo la splendida stagione 2023 (con 73 podi, 35 vittorie, 27 secondi posti e 11 terzi) il Team Soudal di Montemurlo si presenta con rinnovate ambizioni per il 2024 dopo che il team ha rinnovato la squadra per fissare nuovi obiettivi. La squadra si è presentata alla Fattoria Pieve a Salti, sulle colline della Val d’Orcia e delle Crete Senesi, presente anche il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni. Stefano Gonzi, general manager del team, ha parlato della rivoluzione effettuata nell’organico della squadra per tornare con due grandi nomi anche nel settore femminile. Con il 2024 (ottava stagione da quando iniziò l’attività) inizia un nuovo ciclo, con atleti di talento ed esperienza come il due volte Campione del Mondo Marathon, Leonardo Paez e lo spagnolo Victor Fernàndez. Nel settore femminile due atlete che vantano un grande curriculum, la Campionessa Europea Adelheid Morath e la Campionessa Italiana Marathon, Sandra Mairhofer, che ha vinto pochi giorni fa il suo terzo titolo Mondiale Winter Triathlon. Ci sono poi Dario Cherchi, uno dei biker più promettenti nelle marathon di mountain bike e Alessio Trabalza, a completare il sestetto del Team Soudal. Il debutto domenica con Leonardo Paez e Dario Cherchi, alla Granfondo Valle dei Vini, in Sicilia. La prima gara del team al completo in Italia, la Granfondo Muretto di Alassio il 17 marzo, l’ultima il 20 ottobre in Puglia.

Antonio Mannori