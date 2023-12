Il tecnico arriva per cercare la salvezza: intanto Shiba rescinde. Giandomenico saluta la Fermana: è a un passo dalla Sangiustese

La Fermana ufficializza l’addio con il tecnico Luigi Giandomenico. C’è quindi il via libera per la sua firma con la Sangiustese VP. Chissà che il tecnico maceratese, ex giocatore ad altissimi livelli, non possa già esserci questa domenica, quando arriverà il Montegiorgio. L’occasione è ghiotta per vincere uno scontro diretto in classifica e ribaltare le sorti di un campionato che per ora si sta rivelando veramente complicato. Infatti, in questo momento, a tre gare dal termine del girone d’andata, la Sangiustese è ultima, a quota 7, al pari di Monturano Campiglione e Atletico Azzurra Colli. Ma il Montegiorgio è sopra di soli due punti. Ecco perché questa gara avrà un grosso peso. Giandomenico, dopo essersi liberato dalla Primavera 3 e dal contratto che lo legava ai canarini, è quindi pronto a iniziare una nuova avventura. Prenderà il posto di Dario Bolzan, esonerato 10 giorni fa. La settimana scorsa, a Urbania, in panchina c’era invece l’allenatore della Juniores, Massimo Ciccioli. Prima di Natale tre sfide importantissime: Montegiorgio, K-Sport Montecchio Gallo e Montegranaro. Obiettivo fare più punti possibili. Poi lavorare sul gruppo nelle vacanze per raggiungere la salvezza nel girone di ritorno. Ma Giandomenico dovrà farlo senza il portiere albanese classe 2000 Klejvis Shiba che ha deciso di intraprendere una nuova avventura in serie D, categoria che ha già disputato con le maglie di Pineto, Notaresco e Giulianova.

n. m.