Il tecnico avversario Formisano parla dei biancorossi. "Squadra ben allenata e con cambi di qualità»

"Il Rimini gioca un calcio che definirei di ottima semplicità". Così, l’allenatore della Pianese Alessandro Formisano (nella foto) alla vigilia della gara contro i biancorossi. "Sono una squadra forte, equilibrata, ben allenata – dice ’raccontando’ la squadra di Buscè – ben organizzata e con una rosa veramente importante, con cambi di assoluta qualità. Hanno dei concetti chiari e li mettono sempre bene in campo, con grande ordine e spirito di coesione. Sono anche una squadra molto solida, che ha ottenuto tanti risultati importanti e che ha fatto della continuità il proprio punto di forza. Il percorso in Coppa Italia sicuramente ha dato ulteriore autostima e la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque".

Formisano naturalmente guarda anche in casa propria e quello che vede al tecnico piace particolarmente. La sua Pianese, che l’allenatore ex Perugia ha ereditato dopo le dimissioni di mister Prosperi, è la vera rivelazione del girone B. "Sognare – dice pensando al ’miracolo’ Pianese – è ciò che ti spinge a dare di più e a superare tutti i tuoi limiti, ed è un po’ quello che noi abbiamo fatto in questi mesi. Abbiamo sognato insieme alla nostra gente, insieme alle persone che fanno parte di questa società. I playoff non devono rappresentare una paura in questo momento. Potrei anche dire, per essere scaramantico, che non se ne parla. La verità è che, se alla fine del nostro percorso saremo stati così bravi da guadagnarci questo obiettivo, allora potremo festeggiare". È onesto Formisano, come lo è quando racconta in che condizioni la sua squadra si avvicina all’appuntamento contro i romagnoli. "I ragazzi stanno bene e le condizioni dei giocatori sono buone – spiega – Abbiamo recuperato praticamente tutti i calciatori a nostra disposizione, anche se, chiaramente, per qualcuno il percorso di reintegro deve essere graduale. Su Polidori decideremo domani (oggi, ndr). Ha lavorato in settimana con un programma ibrido tra il differenziato e il lavoro in gruppo. Sulla sua presenza decideremo davvero all’ultimo momento utile". La Pianese che aspetta il Rimini ha vinto sei delle ultime sette gare. Un biglietto da visita che riuscirebbe a impressionare anche le big del girone.