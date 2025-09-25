Il tecnico Barontini. "Questo risultato fa bene al morale dei miei ragazzi»

Serie di risultati negativi interrotta dal Poggibonsi. "Non è tantissimo, ma allo stesso tempo siamo i presenza di un dato importante – spiega mister Barontini – se non altro per il morale dei ragazzi, delle motivazioni, delle convinzioni da ritrovare. Il fatto di aver recuperato nella ripresa dal passivo di 1-2, è confortante. Speriamo che questo esito possa essere di buon auspicio per il prosieguo del campionato". Per la statistica, è anche il primo punto di Barontini da allenatore nei dilettanti nazionali. Per il resto, non si può certo affermare che il Poggibonsi sia adesso assistito dalla buona sorte… "A me di solito non piacciono gli atteggiamenti vittimistici – risponde Barontini – però, a guardare gli aspetti oggettivi, in pochi minuti abbiamo subìto tre infortuni: Borri, Borghi e Paulinho". Ciacci alle spalle del tandem d’attacco? "Mansioni inedite per il ragazzo, che comunque è bravo a leggere gli spazi e sa esprimersi al meglio tra le linee. Una ipotesi valutata in fase di preparazione e attuata".