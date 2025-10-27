Il tecnico Birindelli. "Troppe situazioni non mi piacciono. Meritiamo rispetto»

Acquista il giornale
di ANGELA GORELLINI
27 ottobre 2025
Fa fatica "a commentare la partita a livello tattico e a livello tecnico": l’analisi del tecnico bianconero, Alessandro Birindelli, stavolta, si concentra su altro. "Quello che sta accadendo nelle ultime giornate mi piace poco – dice –. Ci chiamiamo Pianese e siamo una società di Serie C come tutte le altre: meritiamo rispetto, vogliamo rispetto. Non chiediamo niente di più che il nostro. Sarà sicuramente sfortuna, ma vedo troppe situazioni che vanno poi a incidere sul risultato. Al di là delle qualità del Ravenna, che riconosciamo, la partita è stata in equilibrio, poteva segnare una o l’altra squadra o poteva finire in pareggio. Ma sicuramente la terna arbitrale anche questa volta, come altre, per sfortuna sicuramente, ha avuto un certo indirizzo". "Ci sta, tutti sbagliamo – aggiunge il mister –. Ma non è che, essendo un paese di pochi abitanti, siamo sacrificabili. Lavoriamo dalla mattina alla sera come tutti. Perdere per demerito va bene, ma perdere così, dopo una settimana di lavoro, di impegno e sacrifici, porta amarezza. Spero la società si faccia sentire con gli organi competenti". Il riferimento è a "due o tre episodi fondamentali, oltre alla gestione dei falli. Il giallo a Gorelli dopo 30 minuti su un colpo di testa non può starci… Mi fermo qua".

