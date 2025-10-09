Il tecnico Broccatelli. "Noi non bellissimi ma molto efficaci nelle ripartenze»

L’Orvietana, ai 16mi di Coppa, incontrerà il Valmontone, vittorioso 0-1 sul Follonica Gavorrano. Una qualificazione meritata, per la squadra di Antonio Rizzolo, ieri in tribuna, dopo il ricovero in ospedale. "Con due defezioni dell’ultima ora, il turn over è stato limitato – dice il suo vice, Enrico Broccatelli –: abbiamo preparato la partita, insieme al mister che domenica sarà di nuovo in panchina, per provare a limitare le qualità del Siena. Abbiamo cercato di lavorare sui riferimenti, sulle strutture; siamo stati molto bassi, fin troppo in alcuni frangenti, per non permettere ai bianconeri di palleggiare, di avere quegli sbocchi che di solito trovano con facilità. Conoscendoli, non potevamo affrontarli a viso aperto". L’Orvietana, infatti, ha cambiato sistema di gioco. "Sono dell’idea che non esistano i moduli, ma esistano i modi in cui prendi gli avversari – afferma Broccatelli –. Nel calcio di oggi, come dice Enrique, bisogna guardare anche la squadra che si va ad affrontare. Se il Siena fosse passato in vantaggio magari il nostro piano tattico sarebbe cambiato, ma è andata bene: siamo stati non bellissimi, ma efficaci, bravi nelle ripartenze: potevamo fare quattro gol. La squadra ha disputato una gran partita".