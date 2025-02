Il tecnico dei biancazzurri. Mariotti: "Una rosa rivoluzionata. E ora questa squadra ha un’anima»

Ritorno alla vittoria in trasferta (non accadeva dal 23 ottobre). Terza partita consecutiva senza subire gol. Settimo posto in classifica avvicinato e adesso distante appena un punto. Vantaggio sulla zona playout incrementato. Sono diversi i motivi per sorridere per mister Marco Mariotti al termine della sfida disputata e vinta dal suo Prato allo stadio Leporaia di San Miniato. "Sono molto orgoglioso del nostro cammino. Abbiamo rivoluzionato la rosa insieme al direttore sportivo Francesco Virdis, ma questa squadra ha un’anima - il commento del tecnico biancazzurro - Su 16 partite sotto la mia gestione, in 10 occasioni non abbiamo incassato reti: significa che ci siamo. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, anche perché ci stiamo allontanando dai playout". Non è stato comunque un successo semplice quello ottenuto contro il Tuttocuoio, che all’andata aveva steso i lanieri all’ultimo respiro. "Sapevamo che i nostri avversari, dopo il pesantissimo ko del turno precedente, avrebbero giocato in maniera aggressiva. E poi in casa finora avevano perso solo di fronte al Forlì. Dopo i primi 20 minuti in cui loro hanno avuto delle occasioni, siamo venuti fuori. Nel secondo tempo avremmo potuto anche arrotondare il punteggio, ma va bene così". Adesso Remedi e compagni sono attesi da due sfide di fila al Lungobisenzio. "Ci aspettano due gare a cui teniamo molto. Vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi".

Francesco Bocchini