Il tecnico dei calabresi elogia la squadra di Calabro: "E’ solida e ben organizzata». L’anno scorso mai una vittoria per gli apuani. Aquilani: "Per noi è una gara impegnativa»

Quello odierno sarà il terzo incrocio in serie B tra Carrarese e Catanzaro dopo i due dello scorso anno nei quali gli apuani persero al Ceravolo (1-3) e pareggiarono allo stadio dei Marmi (2-2). Col Catanzaro sia la Carrarese che il proprio tecnico non hanno una tradizione positiva e dovranno provare ad invertire la tendenza. Su 11 confronti gli azzurri ne hanno persi 4, pareggiati altrettanti e vinti 3. In Calabria hanno giocato 5 volte perdendo 4 match e vincendone solo uno nel 2013. Ancora peggio il bilancio per Antonio Calabro che da avversario alla guida di Virtus Francavilla, Viterbese e Carrarese ha affrontato in 9 occasioni la sua ex squadra collezionando 5 sconfitte, 3 pari e 1 successo.

Né la Carrarese né Calabro ha mai incontrato in panchina, invece, Alberto Aquilani che ha parlato ieri in conferenza stampa mostrando grande rispetto verso la società toscana. "Affrontiamo una squadra solida – ha spiegato il tecnico romano – ben organizzata, con continuità tecnica e con giocatori rimasti dalla scorsa stagione. Vengono da due ottimi risultati e hanno entusiasmo. È una squadra in salute, costruita con intelligenza e identità chiara. Per noi sarà una partita impegnativa: se vogliamo portare a casa il risultato, dovremo fare una gara seria, attenta e concreta".

Il Catanzaro è uscito molto rafforzato dal mercato ed Aquilani se n’è detto contento. "Il numero dei giocatori è sicuramente alto ma ormai è inutile parlare di quello che poteva o doveva essere. Ho a disposizione calciatori che mi mettono in difficoltà e questo è positivo. Sono stato chiaro: qualcuno sarà più felice, qualcun altro meno. Giocheranno sempre 11, il resto starà fuori. Chi vuole restare deve capire che l’unico modo per giocare è allenarsi bene e mettermi in difficoltà. Se accade, significa che abbiamo alzato il livello complessivo della squadra. I nuovi sono pronti per giocare dal primo minuto, fatta eccezione per Di Francesco che sappiamo essere ancora indisponibile. Molti arrivano da situazioni particolari nei loro club: chi non si allenava in gruppo, chi era infortunato, chi si limitava a correre senza toccare palla. È normale che ci voglia tempo per raggiungere il livello degli altri".