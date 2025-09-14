Il tecnico felice per la prestazione. "La strada intrapresa è giusta». Calabro: "Una grande partita

In trasferta quest’anno sembra davvero tutta un’altra musica per la Carrarese che dopo aver battuto lo Spezia ha rischiato di battere anche il Catanzaro. "Giocare qui non è mai semplice e se esci da questo stadio senza soccombere significa che hai disputato una grande gara – ha riconosciuto Antonio Calabro alla fine –. Sono felice del nostro score in trasferta sino ad ora. Del resto sapevamo fin dall’estate di dover migliorare sotto questo punto di vista rispetto a quanto realizzato lo scorso anno. Il campionato è lungo ma la strada intrapresa è quella giusta e mantenendo la stessa tendenza durante le partite in casa potremo toglierci nuove grandi soddisfazioni".

La Carrarese ha stupito per la padronanza con cui ha tenuto il campo per gran parte del match. "Nella prima ora di gioco abbiamo disputato una gara di livello – ha sottolineato il mister di Melendugno – e siamo stati bravi ad alzare il baricentro nonostante la fisicità e la gamba dei giocatori avversari. Ci portiamo a casa il rammarico di non essere riusciti a capitalizzare le occasioni a nostra disposizione". Oltre ai gol falliti c’è da mettere nel conto anche quello preso che è sembrato figlio di un momento di ingenuità e che per fortuna non ha destabilizzato la squadra. "Onestamente non ho ancora rivisto l’azione che ha portato in vantaggio il Catanzaro – ha commentato Calabro – e perciò fatico a dire adesso cosa non abbia funzionato in quella situazione ma certamente dovremo lavorarci per prestare più attenzione in futuro su azioni analoghe".

Tra le tante note positive del pomeriggio c’è anche quella dell’ottimo esordio di Luis Hasa e in generale il rendimento dei nuovi. "Siamo venuti a Catanzaro con diverse defezioni, considerati i giocatori che abbiamo dovuto lasciare a casa, e non è stato semplice dover affidare ad alcuni nuovi arrivati la responsabilità di ricoprire un ruolo delicato, come quello svolto da Hasa, e la responsabilità di cambiare l’inerzia del match, che è stato il motivo per cui ho scelto Sekulov nella ripresa".

Gianluca Bondielli