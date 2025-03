Il tecnico Formisano. "Creato tantissimo. Mezza sbavatura ci è costata cara»

Una delle sue migliori prestazioni stagionali, non è bastata alla Pianese per sputarla con il Rimini. "Abbiamo creato più occasioni oggi che nelle gare in cui abbiamo segnato tre reti – dice il tecnico Formisano –. E’ mancato il millimetro, l’episodio, mentre una mezza sbavatura ci è costata cara. fosse entrato il rigore staremmo parlando di altro Ma la squadra ne esce a testa altissima: non abbiamo perso una virgola d’identità, e l’abbiamo messa in campo con grande forza".

"Avevamo fuori Frey, Masetti e Polidori, e qualcosina abbiamo modificato – aggiunge –, ma la certezza è che tutti i ragazzi danno il massimo. Inoltre, era giusto dare spazio a tutti visti i tanti impegni ravvicinati, il nostro punto di forza è il collettivo". Poi ancora. "Ci vuole grande equilibrio nelle vittorie e ancora di più nelle sconfitte – sottolinea il mister –. Perdere fa parte del percorso, ti fa mettere in discussione e migliorare. Se abbiamo perso dopo aver dominato in lungo e in largo, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato e che bisogna lavorarci".

Formisano guarda già avanti, alla gara di venerdì con il Gubbio. "A pensare al ko di oggi, rischieremmo di portarci degli strascichi. Avanti con la stessa mentalità: senza fare calcoli, con l’idea di migliorare".