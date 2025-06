Il tecnico fucecchiese. Massimiliano Alvini verso la panchina del Frosinone

Sembrerebbe durare poco il periodo da disoccupato di Massimiliano Alvini (nella foto). Il tecnico fucecchiese ha allenato il Cosenza in Serie B, senza riuscire a evitare la retrocessione. Una grande esperienza nella serie cadetta e anche il suo futuro pare sarà in questa categoria: sembra sia proprio lui il candidato numero uno per la panchina del Frosinone, che ha da poco nominato Renzo Castagnini direttore sportivo. Castagnini e Alvini hanno già lavorato insieme in passato e anche per questo motivo il Frosinone sembrerebbe convinto della scelta di prenderli entrambi. Resta però la questione legata al contratto del tecnico di Fucecchio, che è legato al Cosenza fino al giugno 2026: sotto questo punto di vista, le due parti stanno lavorando per svincolarlo anzitempo e fargli intraprendere il nuovo percorso come allenatore dei ciociari. Un nuovo avversario dell’Empoli, che ha affrontato per la prima volta Alvini nel dicembre del 2020, quando alla guida della Reggiana fermò gli azzurri di Dionisi sullo 0-0 al Castellani, in Serie B.