Il tecnico: "Giovani penalizzati, serve buonsenso». Antonini: "Assurdo vietare agli ex Alma di allenarsi a Fano»

La partita Fano Calcio-Corinaldo B si giocherà alle 15 di domani e non alle 16 per l’ora legale. Mister Spendolini pena al turn-over riproponendo i reduci da infortuni come Andrea Omiccioli che sembra essere pienamente recuperato dallo stiramento muscolare che l’ha tenuto fuori nelle ultime tre gare o di Bartolomeo Riggioni che l’ultima volta contro la Marottese ha dato forfait a causa dell’influenza.

Intanto ha suscitato curiosità, e anche qualcosa di più, la notizia che il Fano Calcio voleva concedere la possibilità agli ex giocatori dell’Alma di continuare almeno ad allenarsi. Possibilità vietata dalle norme federali. "Mi metto nei panni di questi poveri ragazzi – scrive l’ex-allenatore della Vadese Gianni Antonini – che nel pieno della loro vigoria fisica non possono allenarsi con il Fano Calcio. Che cosa fanno di male? A chi favoriscono? Mi sembra tutto così assurdo. Da ex allenatore penso a quante umiliazioni hanno dovuto subire in questa stagione e questa è un’altra grande umiliazione. La Lega Dilettanti avrà le sue buone ragioni, ma il mio vecchio sindaco, Giuseppe Pasquini, a volte, diceva: sapientia legis sapientia cordis. Alla sapienza di chi emana le normative ci deve essere pure il buon senso (il cuore) di chi poi le deve applicare. Credo che in questo caso il cuore sia stato messo completamente da parte. Complimenti al Fano Calcio e ai ragazzi dico: non mollate!".

s. c.