Il tecnico giuliodori. "Ora serve continuità. Ma io sono fiducioso»

È una vittoria pesante, a San Mauro Pascoli e Marco Giuliodori (nella foto) nella sua analisi sottolinea i meriti della squadra: "Era una partita importante qualcuno l’aveva definita già cruciale siamo ancora all’inizio del campionato però in questo momento era uno scontro diretto, penso che abbiano disputato una grandissima partita sotto ogni punto di vista". All’inizio c’era forse troppo timore, come ammette Giuliodori: "Primo tempo avaro di azioni e emozioni forse perché tutte e due ci temevamo troppo a vicenda, poi abbiamo qualcosa a livello tattico e di uomini, la squadra ha risposto bene abbiamo creato subito una traversa e altre occasioni poi abbiamo concesso molto poco".

Sulla svolta tattica dell’incontro il tecnico spiega come ha ritoccato il reparto avanzato: "Abbiamo avanzato il baricentro, per caratteristiche io penso che dobbiamo giocare a tre a centrocampo ma sono soddisfatto anche di quello che abbiamo fatto nel primo tempo contro una squadra che aveva fame di punti e giocava in casa". Adesso si apre una fase nuova, lo sperano i tifosi, se lo augura Giuliodori che fa capire cosa vuole vedere nelle prossime settimane: "Adesso bisogna dare continuità un mio vecchio allenatore diceva che non è difficile vincere il difficile è proseguire a vincere, sono fiducioso perché le prestazioni ci sono sempre state. Ci mancava quell’episodio che ti girava dalla parte giusta, la squadra mi è piaciuta perché gli episodi li ha cercati non sono capitati dal cielo, i ragazzi ci hanno creduto hanno prodotto un buon calcio".