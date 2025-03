Il tecnico Magrini. "Ogni squalifica o infortunio per noi è un problema»

"Qualsiasi infortunio o squalifica è un problema. In estate giocatori che conoscevo e ho allenato sono sfumati, abbiamo perso tempo per i motivi che conosciamo. Poi la questione quote: non abbiamo le accoppiate, c’è un 2006 in porta, uno a centrocampo, uno sulla trequarti e uno in attacco. E poi solo due terzini di ruolo e tre centrali. Ma ormai siamo concentrati sul presente": a parlare il tecnico bianconero, Lamberto Magrini, a Canale 3.

Il mister non ha però mai pensato di mollare. "Non l’ho mai fatto in 30 anni – riporta il Fol –, perché sono convinto di quello che propongo, quello che faccio, sono convinto che il lavoro alla lunga paga, e poi quando mi sento criticato ho il carattere di voler dimostrare il contrario".

"Sono in scadenza – ha aggiunto –: non ho mai fatto un biennale perché voglio essere libero di prendere qualsiasi decisione e la società non deve essere costretta a tenermi, voglio lavorare dove sono stimato… Io rimarrei volentieri. E poi vorrei riportare il Siena in C. Se non venisse costruito uno squadrone? Lo lo squadrone non l’ho mai avuto, tranne a Grosseto in C2. Se parti subito bene puoi costruire una bella squadra, non prendendo giocatori di categoria superiore ma i ragazzi più interessanti della D".