Il tecnico. Mister Venturi mastica amaro: "Mancate cattiveria e lucidità»

"Non abbiamo fatto una bella partita, questo è piuttosto evidente. Dopo il primo gol subito non abbiamo reagito e siamo stati in balia degli eventi. Sono mancate lucidità e cattiveria. Fatta eccezione per gli ultimi 10/15 minuti di gara, quando ci siamo lanciati all’assalto in maniera nervosa più che ragionata, il nostro secondo tempo non è stato minimamente sufficiente, mentre nella prima frazione abbiamo sviluppato discretamente la manovra. Sicuramente dobbiamo fare molto meglio di così". Mastica amaro Simone Venturi dopo il ko del suo Prato in quel di Terranuova Bracciolini. Un ko che, secondo l’allenatore dei lanieri, è riconducibile soprattutto a una "questione di testa. In determinate situazioni siamo stati timorosi, concedendo troppe volte il giocatore fra le linee: una soluzione che sapevamo essere spesso cercata dagli avversari. Non bisogna avere paura di andare a giocare uomo su uomo – il commento del tecnico biancazzurro – Nonostante questo, abbiamo subìto gol in occasione dei primi due tiri in porta effettuati dai padroni di casa". Con quelle di ieri, la difesa del Prato è già a quota 10 reti incassate in campionato. "Questo è un problema e ci stiamo lavorando. Paghiamo le troppe disattenzioni, che non sono concepibili soprattutto da parte di calciatori esperti come i nostri. Bisogna alzare l’asticella, perché non possiamo essere costretti ogni volta a segnare due o tre gol per vincere la partita".

Francesco Bocchini